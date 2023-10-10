«Дно – стихия УЕФА»: Валуева не удивила отмена допуска сборных России U17

давать комментарии он может, а как помочь своей школе с ремонтом - так хер. немного поясню: валуев с нашего двора. щас-то, понятно, в москву перебрался, а тут его мать осталась, которую он иногда навещает. и неизменно одно: как только какие выборы - он сюда приезжает и показательно идёт в школу на участок для голосования, к которому прикреплён. раньше постоянно так было, а сейчас, наверное, уже дистанционно голосует. школе уже лет 50, и руководство, однозначно, возлагает большие надежды на бывшего знаменитого выпускника, который ещё как может помочь с ремонтом (даже не из своего кармана) - а хер. это всё, что нужно знать про данного депутата.
Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев коротко прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.
«А я не удивлен решению УЕФА. Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал Валуев.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
- На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».