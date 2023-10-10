«Дно – стихия УЕФА»: Валуева не удивила отмена допуска сборных России U17

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев коротко прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.
«А я не удивлен решению УЕФА. Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал Валуев.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
- На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
Источник: Sport24