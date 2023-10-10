«Дно – стихия УЕФА»: Валуева не удивила отмена допуска сборных России U17

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев коротко прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«А я не удивлен решению УЕФА. Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал Валуев.