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    • «Дно – стихия УЕФА»: Валуева не удивила отмена допуска сборных России U17

    «Дно – стихия УЕФА»: Валуева не удивила отмена допуска сборных России U17

    Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев коротко прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

    «А я не удивлен решению УЕФА. Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал Валуев.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6466

      fakeid 8 минут назад

      давать комментарии он может, а как помочь своей школе с ремонтом - так хер. немного поясню: валуев с нашего двора. щас-то, понятно, в москву перебрался, а тут его мать осталась, которую он иногда навещает. и неизменно одно: как только какие выборы - он сюда приезжает и показательно идёт в школу на участок для голосования, к которому прикреплён. раньше постоянно так было, а сейчас, наверное, уже дистанционно голосует. школе уже лет 50, и руководство, однозначно, возлагает большие надежды на бывшего знаменитого выпускника, который ещё как может помочь с ремонтом (даже не из своего кармана) - а хер. это всё, что нужно знать про данного депутата.

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