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  • «Дно – стихия УЕФА»: Валуева не удивила отмена допуска сборных России U17

«Дно – стихия УЕФА»: Валуева не удивила отмена допуска сборных России U17

10 октября 2023, 18:39
1

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев коротко прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«А я не удивлен решению УЕФА. Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал Валуев.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
  • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
  • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия (до 18)
Комментарии (1)
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Freyd
1696958227
Послать куда подальше уефа,и проводить матчи кубка россии в любое удобное время,а не как хочят уефисты
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