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    Газзаев подвел итоги дерби «Спартак» – ЦСКА

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Итоговый счет – 2:2.
    • Спартаковцы ушли от поражения благодаря голу на 97-й минуте.

    – Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее.

    Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше. Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь – дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.

    Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание. И это касается не только ЦСКА. В этом туре хватало примеров.

    «Ростов» вел в два мяча, но проиграл «Краснодару». «Локомотив» первым забил в Екатеринбурге, но потом отпустил игру и с трудом увез одно очко. В футболе очень многое упирается в психологию.

    – Значит, ничья несправедлива?

    – Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу.

    – Вы говорите о кадровых проблемах ЦСКА, но «Спартак» не мог рассчитывать в дерби на своего главного нападающего Соболева.

    – При этом, на мой взгляд, Абаскаль принял неверное решение, поставив на эту позицию Промеса. Да, Квинси забил хороший мяч, но это произошло тогда, когда он с левого фланга сместился в центр и пробил.

    А на месте центрального нападающего я его не увидел. Он все время проигрывал единоборства. Ну нет у него соответствующих качеств. Классический фланговый игрок. Абаскалю нужно было придумать другой вариант.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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