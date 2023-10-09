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Газзаев подвел итоги дерби «Спартак» – ЦСКА

9 октября 2023, 12:02
5

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Итоговый счет – 2:2.
  • Спартаковцы ушли от поражения благодаря голу на 97-й минуте.

– Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее.

Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше. Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь – дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.

Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание. И это касается не только ЦСКА. В этом туре хватало примеров.

«Ростов» вел в два мяча, но проиграл «Краснодару». «Локомотив» первым забил в Екатеринбурге, но потом отпустил игру и с трудом увез одно очко. В футболе очень многое упирается в психологию.

– Значит, ничья несправедлива?

– Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу.

– Вы говорите о кадровых проблемах ЦСКА, но «Спартак» не мог рассчитывать в дерби на своего главного нападающего Соболева.

– При этом, на мой взгляд, Абаскаль принял неверное решение, поставив на эту позицию Промеса. Да, Квинси забил хороший мяч, но это произошло тогда, когда он с левого фланга сместился в центр и пробил.

А на месте центрального нападающего я его не увидел. Он все время проигрывал единоборства. Ну нет у него соответствующих качеств. Классический фланговый игрок. Абаскалю нужно было придумать другой вариант.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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JTherry
1696844788
"Нельзя играть на удержание..." ...у самобытного Федотова 1 победа в десяти (10) последних матчах и та - над Балтикой, по дружбе с Игнашевичем...) Газзаев, не пора ли в отставку физрука Федотова отправить, ведь на 8 месте клячи плетутся..?
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NewLife
1696844802
С учетом симуляций, когда кони тянули время, валяясь на газоне, надо было еще один тайм добавлять. Как же можно так себя унижать.
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