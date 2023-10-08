Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Медина спас ничью для «Спартака»: говорит, это важное событие для него. Абаскаль отпраздновал эмоционально

    Медина спас ничью для «Спартака»: говорит, это важное событие для него. Абаскаль отпраздновал эмоционально

    Первое московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА в этом сезоне завершилось ничьей – 2:2. ЦСКА не воспользовался возможностью подобраться как можно ближе к топ-3 РПЛ. «Спартак» же приостановил кризис и прервал двухматчевую серию из поражений.

    Главная драма дерби – ничью «Спартаку» принес Хесус Медина

    Милан Гайич провел шикарный матч, оформив дубль и забив красивые голы в дерби. Но, кажется, по эмоциям даже его подвиг не сравнится с эмоциональным голом Хесуса Медины в конце игры:

    • Медина забивал «Спартаку» в дерби, играя за ЦСКА;
    • Медина теперь забивал в ЦСКА в дерби, играя за «Спартак». До этого (после гола «Рубину» – его первый за «Спартак») Медина стал первым игроком в XXI веке с голами и за ЦСКА, и за «Спартак».

    Про гол в ворота ЦСКА Медина сказал: «Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра. Это важно для меня, это событие, но главное – игра всей команды. Нам нужно идти дальше».

    Кстати, вот эмоции после того гола:

    А что вообще по игрокам, которые играли и за ЦСКА, и за «Спартак»?

    Вот статистика по футболистам, которые отметились подобным в XXI веке:

    • Александр Щеголев. Не забивал ЦСКА и «Спартаку», играя за противоположные команды.

    • Михаил Куприянов. Не забивал ЦСКА и «Спартаку», играя за противоположные команды.

    • Олег Пестряков. Забивал «Спартаку», играя за «Ростов». Но не забивал в московском дерби.

    Руслан Нигматуллин. А вот это вратарь. Так что голы для него не предусмотрены.

    • Дмитрий Гончаров. Еще один вратарь.

    Роман Широков. У Широкова были голы ЦСКА в форме «Зенита». Голы в ворота «Спартака» он забивал в статусе игроков «Химок» и «Зенита».

    Роман Еременко. Оформлял дубль в ворота «Спартака», играя за ЦСКА. В ворота ЦСКА у него были голы, когда он выступал за «Рубин» и «Ростов».

    Никита Чернов. Забивал ЦСКА, когда играл за «Енисей». Но не забивал «Спартаку».

    Фото: Stupnikov Alexander, Russian Look/Global Look Press, скриншот с трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2023 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Алексей-Удмуртов-vkontakt 2 часа назад

      Парни, не верьте вы в эти глупые прогнозы от БК! Фуфло пихают. Слил столько денег. Найдите лучший сервис страны в поиске по фразе: «серебряный прогноз». Сайт. Им 10 лет. Гарантии! Матч ТВ говорил о них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      конечно, для Медины гол в ворота "бывшей" важнейшее событие, и правильно Аба сделал, что заменил Боинга, а не Медину!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35596

      VVM1964 4 часа назад

      Скажите, что Абаскаль ошибся с выпуском его на поле и дав доиграть до фин. свистка ... !!! )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8223

      Томик 4 часа назад

      Спасибо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19027

      DVOK68 4 часа назад

      Молодец Хесус!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      гнида тарасовская 5 часов назад

      Нет ему прощенья . Иуда чёртов !

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+