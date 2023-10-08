Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медина спас ничью для «Спартака»: говорит, это важное событие для него. Абаскаль отпраздновал эмоционально

Медина спас ничью для «Спартака»: говорит, это важное событие для него. Абаскаль отпраздновал эмоционально

8 октября 2023, 22:19
6

Первое московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА в этом сезоне завершилось ничьей – 2:2. ЦСКА не воспользовался возможностью подобраться как можно ближе к топ-3 РПЛ. «Спартак» же приостановил кризис и прервал двухматчевую серию из поражений.

Главная драма дерби – ничью «Спартаку» принес Хесус Медина

Милан Гайич провел шикарный матч, оформив дубль и забив красивые голы в дерби. Но, кажется, по эмоциям даже его подвиг не сравнится с эмоциональным голом Хесуса Медины в конце игры:

  • Медина забивал «Спартаку» в дерби, играя за ЦСКА;
  • Медина теперь забивал в ЦСКА в дерби, играя за «Спартак». До этого (после гола «Рубину» – его первый за «Спартак») Медина стал первым игроком в XXI веке с голами и за ЦСКА, и за «Спартак».

Про гол в ворота ЦСКА Медина сказал: «Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра. Это важно для меня, это событие, но главное – игра всей команды. Нам нужно идти дальше».

Кстати, вот эмоции после того гола:

А что вообще по игрокам, которые играли и за ЦСКА, и за «Спартак»?

Вот статистика по футболистам, которые отметились подобным в XXI веке:

• Александр Щеголев. Не забивал ЦСКА и «Спартаку», играя за противоположные команды.

• Михаил Куприянов. Не забивал ЦСКА и «Спартаку», играя за противоположные команды.

• Олег Пестряков. Забивал «Спартаку», играя за «Ростов». Но не забивал в московском дерби.

Руслан Нигматуллин. А вот это вратарь. Так что голы для него не предусмотрены.

• Дмитрий Гончаров. Еще один вратарь.

Роман Широков. У Широкова были голы ЦСКА в форме «Зенита». Голы в ворота «Спартака» он забивал в статусе игроков «Химок» и «Зенита».

Роман Еременко. Оформлял дубль в ворота «Спартака», играя за ЦСКА. В ворота ЦСКА у него были голы, когда он выступал за «Рубин» и «Ростов».

Никита Чернов. Забивал ЦСКА, когда играл за «Енисей». Но не забивал «Спартаку».

Фото: Stupnikov Alexander, Russian Look/Global Look Press, скриншот с трансляции на сайте «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Медина Хесус
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гнида тарасовская
1696791346
Нет ему прощенья . Иуда чёртов !
Ответить
DVOK68
1696792179
Молодец Хесус!
Ответить
Томик
1696792378
Спасибо!
Ответить
VVM1964
1696792910
Скажите, что Абаскаль ошибся с выпуском его на поле и дав доиграть до фин. свистка ... !!! )
Ответить
ScarlettOgusania
1696797639
конечно, для Медины гол в ворота "бывшей" важнейшее событие, и правильно Аба сделал, что заменил Боинга, а не Медину!)
Ответить
qawzsexdr
1696830945
Не дал Абаскалю, стать Абасралем.
Ответить
Главные новости
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
2
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
1
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
5
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Все новости
Все новости
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
1
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
4
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
2
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+