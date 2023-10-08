Медина спас ничью для «Спартака»: говорит, это важное событие для него. Абаскаль отпраздновал эмоционально

Первое московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА в этом сезоне завершилось ничьей – 2:2. ЦСКА не воспользовался возможностью подобраться как можно ближе к топ-3 РПЛ. «Спартак» же приостановил кризис и прервал двухматчевую серию из поражений.

Главная драма дерби – ничью «Спартаку» принес Хесус Медина

Милан Гайич провел шикарный матч, оформив дубль и забив красивые голы в дерби. Но, кажется, по эмоциям даже его подвиг не сравнится с эмоциональным голом Хесуса Медины в конце игры:

Медина забивал «Спартаку» в дерби, играя за ЦСКА;

Медина теперь забивал в ЦСКА в дерби, играя за «Спартак». До этого (после гола «Рубину» – его первый за «Спартак») Медина стал первым игроком в XXI веке с голами и за ЦСКА, и за «Спартак».

Про гол в ворота ЦСКА Медина сказал: «Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра. Это важно для меня, это событие, но главное – игра всей команды. Нам нужно идти дальше».

Кстати, вот эмоции после того гола:

А что вообще по игрокам, которые играли и за ЦСКА, и за «Спартак»?

Вот статистика по футболистам, которые отметились подобным в XXI веке:

• Александр Щеголев. Не забивал ЦСКА и «Спартаку», играя за противоположные команды.

• Михаил Куприянов. Не забивал ЦСКА и «Спартаку», играя за противоположные команды.

• Олег Пестряков. Забивал «Спартаку», играя за «Ростов». Но не забивал в московском дерби.

• Руслан Нигматуллин. А вот это вратарь. Так что голы для него не предусмотрены.

• Дмитрий Гончаров. Еще один вратарь.

• Роман Широков. У Широкова были голы ЦСКА в форме «Зенита». Голы в ворота «Спартака» он забивал в статусе игроков «Химок» и «Зенита».

• Роман Еременко. Оформлял дубль в ворота «Спартака», играя за ЦСКА. В ворота ЦСКА у него были голы, когда он выступал за «Рубин» и «Ростов».

• Никита Чернов. Забивал ЦСКА, когда играл за «Енисей». Но не забивал «Спартаку».

Фото: Stupnikov Alexander, Russian Look/Global Look Press, скриншот с трансляции на сайте «Матч ТВ»