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    • «Балтика» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Балтика» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Балтика» и «Оренбург», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Оренбург»

    Балтика-Оренбург где смотреть

    Источник: Спортбокс

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