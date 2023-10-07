Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Балтика» и «Оренбург», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.

Главный тренер: Давид Деограсия

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Оренбург»