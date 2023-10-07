Радимов: «Засуньте Володьку Быстрова в ЭСК наконец»

Владислав Радимов считает, что экспертно-судейскую комиссию РФС нужно реформировать.

– Тур начнется в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Локо». А мы все, мне кажется, еще не до конца осознали то яркое интервью, которое Виктор Гончаренко выдал после прошлой игры в Ростове...

– А самое смешное, что я только сегодня прочитал, что и пенальти, и удаление Егорычева в том матче, оказывается, по версии ЭСК, были справедливыми, а гол в ворота «Ростова» засчитывать было нельзя...

То есть, Мажич и компания сами назначают судей, сами же потом дают экспертную оценку – какая-то комедия! Конечно, если он за них отвечает, если он их назначает, в прессе он их критиковать не будет, а будет их защищать.

Поставьте тогда других людей в ЭСК, Володьку Быстрова наконец туда засуньте! Он все равно ничего не делает (смеется).