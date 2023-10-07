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    Радимов: «Засуньте Володьку Быстрова в ЭСК наконец»

    Владислав Радимов считает, что экспертно-судейскую комиссию РФС нужно реформировать.

    – Тур начнется в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Локо». А мы все, мне кажется, еще не до конца осознали то яркое интервью, которое Виктор Гончаренко выдал после прошлой игры в Ростове...

    – А самое смешное, что я только сегодня прочитал, что и пенальти, и удаление Егорычева в том матче, оказывается, по версии ЭСК, были справедливыми, а гол в ворота «Ростова» засчитывать было нельзя...

    То есть, Мажич и компания сами назначают судей, сами же потом дают экспертную оценку – какая-то комедия! Конечно, если он за них отвечает, если он их назначает, в прессе он их критиковать не будет, а будет их защищать.

    Поставьте тогда других людей в ЭСК, Володьку Быстрова наконец туда засуньте! Он все равно ничего не делает (смеется).

    • «Ростов» и «Урал» сыграли вничью со счетом 2:2.
    • Матч судил Роман Галимов. В ЭСК обращались оба клуба.
    • Комиссия признала правильными 4 из 5 спорных решений главного судьи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:45
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Makar_78 2 часа назад

      Володьке Быстрову чуть бы поспокойнее мысли излагать. Так-то в принципе часто по делу всё говорит.

      0
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      Рейтинг: +20186

      NewLife 3 часа назад

      ЭСК - посмешище !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4503

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      ЭСК как все футбольные и судейские чиновники куплены хряками. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +4246

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Я давно подозревал что у тебя вместо мозгов коричневая субстанция, вот этим постом ты это подтвердил

      4
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      Рейтинг: +2146

      DMитрий 3 часа назад

      Если бы ЭСК были анусом в прямом смысле этого слова, то пожелания Влада на 100% правильные. Хотя ЭСК и недалеки от данного "органа"...

      2
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      Рейтинг: +1405

      Айболид 3 часа назад

      Засуньте "сракохода" в "заполярную глотку" .)))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +4246

      шахта Заполярная > Айболид 2 часа назад

      Дура ты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35527

      VVM1964 > шахта Заполярная 1 час назад

      Не мешай ему палковводца звать )))

      0
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      Рейтинг: +1405

      Айболид > шахта Заполярная 43 минуты назад

      Не обижайся фемина . Не надо .

      0
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      Рейтинг: +1405

      Айболид > VVM1964 41 минуту назад

      Палководец всегда в тебе ))) Впрочем как и руковводитель .

      0
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      Рейтинг: +21952

      Cleaner 3 часа назад

      Чтобы ЭСК совсем ПРОЗЕНИТОВСКОЙ стала???...(((

      0
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      Рейтинг: +16661

      Алексей З 4 часа назад

      Не ту страну назвали Гондурасом !

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      Рейтинг: +3153

      Болотоход 4 часа назад

      От помойных одна вонь(((( Блохастые!

      2
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      Рейтинг: +21952

      Cleaner > Болотоход 3 часа назад

      Болотоход, Вы все за счет СЕМЬ:ОДИН дуетесь? Позор несмываемый, но время то прошло, успокойтесь уже...)))

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