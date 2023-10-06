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    • Быстров – о Карпине и Черчесове: «Один точно готов побежать в «Спартак», а второй будет думать»

    Быстров – о Карпине и Черчесове: «Один точно готов побежать в «Спартак», а второй будет думать»

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил возможное назначение Станислава Черчесова или Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака».

    «Я работал в «Спартаке» и с Черчесовым, и с Карпиным, прекрасно знаю их. Стоит им туда идти? Думаю, один из них точно готов не то что пойти – побежать в «Спартак»! Кто? Давайте без фамилий. А второй будет еще думать», – сказал Быстров.

    • У Абаскаля контракт до 2025 года.
    • «Спартак» потерпел 2 крупных поражения подряд.
    • Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».
    • Карпин тренирует «Ростов» и сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 5 часов назад

      Осинькин и не надо остальных двоих

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > alefreddy 2 часа назад

      В Спартаке его морально придавят, и ничего у него не получится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3148

      Болотоход 5 часов назад

      Помойный баклажан разговорился с утра!!
      На твое мнение всем до лампочки!
      Лучше о своей помойке лазурной говори.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      eugen-han 5 часов назад

      У Черчеса нет выбора и на раздумье времени тоже нет.
      Так что в случае чего, побегут оба.

      2
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