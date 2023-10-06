Быстров – о Карпине и Черчесове: «Один точно готов побежать в «Спартак», а второй будет думать»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил возможное назначение Станислава Черчесова или Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака».

«Я работал в «Спартаке» и с Черчесовым, и с Карпиным, прекрасно знаю их. Стоит им туда идти? Думаю, один из них точно готов не то что пойти – побежать в «Спартак»! Кто? Давайте без фамилий. А второй будет еще думать», – сказал Быстров.