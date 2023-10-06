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  • «Они костяк команды, лидеры коллектива!»: экс-гендиректор «Спартака» упрекнул Абаскаля

«Они костяк команды, лидеры коллектива!»: экс-гендиректор «Спартака» упрекнул Абаскаля

6 октября 2023, 10:43
9

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча московского клуба с ЦСКА.

«Замена Промеса и Зобнина в матче с «Крыльями» – двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова – тоже вице-капитана и Джикии – капитана – меня точно озадачивает.

Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива!

На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Так что перед матчем с ЦСКА у меня тревожные чувства», – сказал Мележиков.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мележиков Евгений
Комментарии (9)
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JTherry
1696578888
пошёл разогрев: Мележиков об этом сказал неделю назад, а СМИ перед дерби решили поделиться "сокровенным мнением" ноунейма в футболе...)
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lejnin
1696580046
Костяк или нет, не важно, на поле не должно быть неприкосновенных, играть должны только лучшие. Лидеры коллектива должны работать "в раздевалке", подбадривать и накачивать, если уж на поле у них не получается
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ivany4
1696581965
Они что, по второму кругу пошли?)) Исписались бедолаги, в пустой голове мысли не складываются?!))
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Январь 59
1696582317
Костяк команды, толжен задавать тон игры, а не халявить на поле. А Зобнин, Промес, Джикия и Соболев показывают пример полного отсутствия интереса к игре. Если лидерам нет дела до победы, то у всех остальных и подавно ничего не получится.
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odessakmv
1696585546
вот потому и уровень футбола такой, этого нельзя трогать - он капитан, тот - вице-капитан, у интуриста в контракте вообще тупо пишут - играть в основе.... нет!!!, них.я, кто готов и лучше - тот должен играть, а костяк, если он играть не хочет раньше ссылали в дубль играть, а если вякать пытались резали ЗП на раз-два
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