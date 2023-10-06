«Они костяк команды, лидеры коллектива!»: экс-гендиректор «Спартака» упрекнул Абаскаля

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча московского клуба с ЦСКА.

«Замена Промеса и Зобнина в матче с «Крыльями» – двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова – тоже вице-капитана и Джикии – капитана – меня точно озадачивает.

Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива!

На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Так что перед матчем с ЦСКА у меня тревожные чувства», – сказал Мележиков.