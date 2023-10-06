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    • «Они костяк команды, лидеры коллектива!»: экс-гендиректор «Спартака» упрекнул Абаскаля

    «Они костяк команды, лидеры коллектива!»: экс-гендиректор «Спартака» упрекнул Абаскаля

    Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча московского клуба с ЦСКА.

    «Замена Промеса и Зобнина в матче с «Крыльями» – двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова – тоже вице-капитана и Джикии – капитана – меня точно озадачивает.

    Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива!

    На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Так что перед матчем с ЦСКА у меня тревожные чувства», – сказал Мележиков.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +592

      odessakmv 4 часа назад

      вот потому и уровень футбола такой, этого нельзя трогать - он капитан, тот - вице-капитан, у интуриста в контракте вообще тупо пишут - играть в основе.... нет!!!, них.я, кто готов и лучше - тот должен играть, а костяк, если он играть не хочет раньше ссылали в дубль играть, а если вякать пытались резали ЗП на раз-два

      3
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 5 часов назад

      Костяк команды, толжен задавать тон игры, а не халявить на поле. А Зобнин, Промес, Джикия и Соболев показывают пример полного отсутствия интереса к игре. Если лидерам нет дела до победы, то у всех остальных и подавно ничего не получится.

      5
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      Рейтинг: +873

      lejnin > Январь 59 2 часа назад

      ну с Соболем я бы не согласился, идёт игра или не идёт, есть моменты или нет, но он всегда заряжен (что, правда, иногда сказывается в плане его психов), пешком по полю ходит только если совсем сил нет в конце матча

      0
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      Рейтинг: +11908

      ivany4 5 часов назад

      Они что, по второму кругу пошли?))
      Исписались бедолаги, в пустой голове мысли не складываются?!))

      3
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      Рейтинг: +873

      lejnin 6 часов назад

      Костяк или нет, не важно, на поле не должно быть неприкосновенных, играть должны только лучшие. Лидеры коллектива должны работать "в раздевалке", подбадривать и накачивать, если уж на поле у них не получается

      4
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy > lejnin 4 часа назад

      а лучших в составе сейчас нет всем все по барабану.Проиграли ну и ладно-уровень многих игроков низкий

      1
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      Рейтинг: +873

      lejnin > alefreddy 2 часа назад

      Это не отменяет того факта, что ставить на поле тех, кто в неважной форме (Джикия, Зоба) не нужно только потому, что они лидеры

      1
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      Рейтинг: +31389

      JTherry 6 часов назад

      пошёл разогрев: Мележиков об этом сказал неделю назад, а СМИ перед дерби решили поделиться "сокровенным мнением" ноунейма в футболе...)

      4
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