«Динамо» ведет досудебное переговоры с Норманном и «Аль-Раедом»

«Динамо» ведет переговоры с «Аль-Раедом» о выплате компенсации за переход полузащитника Матиаса Норманна.

По информации «РБ Спорт», московский клуб напрямую ведет переговоры с «Аль-Раедом» и Норманном.

«Динамо» предлагает саудовскому клубу заключить досудебное соглашение. Если стороны не договорятся, то «Динамо» подаст иск в ФИФА, как это уже сделал «Ростов».