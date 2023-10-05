Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Динамо» ведет досудебное переговоры с Норманном и «Аль-Раедом»

    «Динамо» ведет досудебное переговоры с Норманном и «Аль-Раедом»

    «Динамо» ведет переговоры с «Аль-Раедом» о выплате компенсации за переход полузащитника Матиаса Норманна.

    По информации «РБ Спорт», московский клуб напрямую ведет переговоры с «Аль-Раедом» и Норманном.

    «Динамо» предлагает саудовскому клубу заключить досудебное соглашение. Если стороны не договорятся, то «Динамо» подаст иск в ФИФА, как это уже сделал «Ростов».

    • Норманн покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».
    • В этот момент он выступал в аренде за «Динамо».
    • Норвежец принадлежит «Ростову» с 2019 года.

    Новости по теме
    «Ростов» обратился в CAS по делу сбежавшего Норманна
    Президент РПЛ одним словом отреагировал на дело Норманна, сбежавшего из России 2
    РФС не дает одобрение на трансфер Норманна в «Аль-Раед» 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2023 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+