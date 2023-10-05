«Динамо» ведет досудебное переговоры с Норманном и «Аль-Раедом»

«Динамо» ведет переговоры с «Аль-Раедом» о выплате компенсации за переход полузащитника Матиаса Норманна.
По информации «РБ Спорт», московский клуб напрямую ведет переговоры с «Аль-Раедом» и Норманном.
«Динамо» предлагает саудовскому клубу заключить досудебное соглашение. Если стороны не договорятся, то «Динамо» подаст иск в ФИФА, как это уже сделал «Ростов».
- Норманн покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».
- В этот момент он выступал в аренде за «Динамо».
- Норвежец принадлежит «Ростову» с 2019 года.
Источник: «РБ Спорт»