Черчесов назвал две вещи, которые управляют футболистом

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о психологии футболистов.

– Другой великий доминатор, Фабио Капелло, говорит: «Главное в работе с командой – уважение со стороны футболистов. Оно является залогом дисциплины. А моя авторитарность выражается в том, что я требую выполнения тренерских установок. При этом считаю, что принимать решения лучше путем диалога».

– Все верно. Но ты же не можешь попросить футболистов об уважении. Уважения нужно добиться, заслужить его. Конечно, диалог – самая конструктивная форма общения в совместной работе. Это, кстати, к вопросу о том, как было раньше и что есть сейчас: во времена моей футбольной молодости тренер говорил – мы делали, не спрашивая особо объяснений. Но неизменны две вещи, которые управляют футболистом, – страх и интерес.

– Как они должны сочетаться, в какой пропорции?

– Точной формулы нет и быть не может, потому что каждый случай индивидуален. Можно сказать человеку: только победа, иначе я тебя выгоняю. Окей, один матч вытащили на страхе, дальше что? Другое дело, когда футболист находится в теме и понимает, что, зачем и почему мы делаем сегодня, завтра и потом. Понимает – и растет. Ему же интересно прибавлять, правильно? Если тренер заинтересовал игрока, втянул его в процесс, сделал значимым участником этого процесса, – вопрос решается сам собой. А заставлять каждый раз, изо дня в день – непродуктивно. В каких-то моментах, понятно, приходится и принуждать, но если брать на круг – только взаимный интерес может игрока и тренера долгое время держать на одной волне.

– Интерес – основной инструмент, страх – вспомогательный.

– Футболист всегда должен помнить про сидящего на лавке конкурента. Острая конкурентная среда – один из составных элементов спортивного страха. Это не только привычное, но и обязательное условие прогресса. Но опять же – вопрос баланса. Критика действий игрока, команды – один из базовых тренерских инструментов, это понятно. Однако если критики будет всегда больше, чем похвалы, метод может не работать. 25 процентов на критику против 75 на похвалу – такая условная математика. Что-то около.

Ну, например. Идет тренировка, подача в штрафную – и форвард проигрывает вратарю дуэль, которую, казалось, обязан был выиграть. Два варианта. Первый: «Почему не попал, почему не забил?» – плюс созвучные моменту эмоции. Второй: «О, супер, вратарь у нас в порядке!». Получается, что для обоих стакан наполовину полон, как говорится. Вот на чем я предпочитаю строить работу. Не забил – вратарь хорош, не отдал – защитник грамотно сыграл, прочитал эпизод, и так далее. Критике нужно находить правильное место, правильное время и правильный тон, чтобы она работала. Не готов сказать, что всегда этому правилу следую и буду следовать, но чувствовать баланс крайне важно.