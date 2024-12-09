Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Черчесов одним словом описал 2024 год

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги 2024 года.

    Российский специалист возглавил команду из Казахстана в июне. Под его руководством сборная набрала одно очко в шести матчах Лиги наций.

    – Каким для вас получился 2024 год?

    – Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.

    – Давление казахстанских и российских СМИ различается?

    – Давление – термин медицинский, оно у нас нормальное (смеется). А ваш брат, где бы мы ни работали, везде одинаков: все хотят результатов и правильно делают – это нормально. Уважаю вашу профессию, иногда бывают вопросы больше эмоциональные, нежели профессиональные. Но бывают ситуации, когда желания с возможностями расходятся.

    – Не каждый понимает эмоции тренера сразу после окончания матча?

    – Если бы это было лет 10–15 назад, возможно, у меня реакция была бы иной.

    – Горячее?

    – Более эмоциональной.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Черчесов отреагировал на высказывания Федорищева о коррупции в российском футболе 1
    Черчесов ответил, заслужил ли Дзюба побить рекорд Кержакова 4
    Черчесов выступил с просьбой к болельщикам сборной России 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2024 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 