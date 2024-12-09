Черчесов одним словом описал 2024 год

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги 2024 года.

Российский специалист возглавил команду из Казахстана в июне. Под его руководством сборная набрала одно очко в шести матчах Лиги наций.

– Каким для вас получился 2024 год?

– Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.

– Давление казахстанских и российских СМИ различается?

– Давление – термин медицинский, оно у нас нормальное (смеется). А ваш брат, где бы мы ни работали, везде одинаков: все хотят результатов и правильно делают – это нормально. Уважаю вашу профессию, иногда бывают вопросы больше эмоциональные, нежели профессиональные. Но бывают ситуации, когда желания с возможностями расходятся.

– Не каждый понимает эмоции тренера сразу после окончания матча?

– Если бы это было лет 10–15 назад, возможно, у меня реакция была бы иной.

– Горячее?

– Более эмоциональной.

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