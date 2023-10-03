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    Селюк: «Спартаку» надо менять не Абаскаля»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

    – 8 октября в 11-м туре пройдет дерби всея Руси: «Спартак» – ЦСКА. Такое впечатление, что это последний шанс для Абаскаля, в случае поражения ему укажут на дверь?

    – Не думаю, что Абаскаля уволят. «Спартаку» надо менять не Абаскаля, а Максименко. С вратарями явная проблема.

    Лантратова в свое время не взяли. Выскажу свое мнение: Максименко вратарь не для той команды, которая борется за чемпионство.

    – Неужели во всем виноват Максименко?

    – Думаю, есть проблемы в раздевалке. Иностранцы выиграли конкуренцию у россиян. Группа, так скажем, заслуженных игроков оказалась на скамейке. А это всегда негативно влияет на атмосферу внутри команды. Абаскалю нужно решать эту проблему.

    Не исключено, что мы увидим громкое расставание с каким-то заслуженным футболистом вплоть до расторжения контракта.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «Спорт КП»

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    03.10.2023 18:54
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5903

      neim 4 октября, 01:34

      Шо, опять ромашка ? На сей раз Зобнин - Джикия ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      k611 3 октября, 21:05

      Максименко крайним делать не совсем правильно. Что делала оборона, когда забивались голы. Команда в целом выглядела мягко говоря не убедительно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1046

      FCSpartakM > k611 3 октября, 21:20

      может тогда пустыми ворота оставлять, раз во всем защита виновата? Первый гол вообще детский, уму не постижимо как можно пускать щекой в ближний угол. Вся беда максименко в том, что он выдает один хороший матч на пару плохих, а это признак не сильного вратаря

      1
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      ...
      Рейтинг: +1422

      k611 > FCSpartakM 3 октября, 22:36

      Это да. Водится за ним такое. В предыдущем матче ведь здорово сыграл...

      0
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 3 октября, 20:49

      Ага-ага.
      Футболёры не понимают, ЧТО ХОЧЕТ от них рыжий, тасуя состав, как карты или, например, домино.
      Рыжему всё по хер кроме суммы в переподписанном контракте. УПОРОТЫЕ ВЕРЕЩАТ, что, мол, с кем не бывает - дайте рыжему ещё поработать, поскольку он "ещё учится", хотя до этого уже в Асколи и Базеле был и.о. ГТ (и тут федунцовские + бешеная башкирка ОТКРЫЛИ рыжего, как ГЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФУТБОЛЬНОЙ МЫСЛИ и поманили его БАБЛИЩЕМ в Спартак, куда он радостно и перебежал, прихватив с собой огромный бумажник в виде неподъёмного чемодана). Попробуй кто-то из наших за неизмеримо меньше времени не дать ИГРУ И РЕЗУЛЬТАТ - ж.идовобашкирская свора давно бы его уже выпнула из команды.
      А ВИНОВАТ в этом всём - Максименко! )))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1046

      FCSpartakM > derrik2000 3 октября, 21:21

      уже несколько туров состав стабильный за исключением пару позиций в центре.
      Я понимаю, что анализ не твое и легче плакаться на Абаскаля, но хоть логику немного включать надо.

      4
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > FCSpartakM 3 октября, 21:26

      Ну, вот, включай СВОЮ логику а анализ.
      А я, что вижу, о том и пою.
      А ты "анализ включай". )))))

      1
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > FCSpartakM 3 октября, 23:28

      Какой там анализ - там анамнез давно пора проводить у психиатра ((( Кроме нацистского неприятия давно ушедших из Спартака семейства Федуна выраженного в вони и брызг ядовитой слюны , там нет ничего, а уж тем более ни грамма здравого смысла !!! ((( Когда Кононов почти довел Спартак до вылета, там не было ни оха, ни вздоха в его адресс !!! (((

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 00:51

      Чегой-то ты, шлюшка, сёдни поздно выползла...
      Видать, на старую работу с повышением взяли - плечевой???
      Поведай, все поймут.
      )))))))))))))

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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 3 октября, 20:08

      пупсик накосячил Свинова в раму

      1
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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 3 октября, 19:59

      Вот, правильно, всё разложил !

      3
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 3 октября, 19:50

      С тренерами пробовали,не помогло.Значит проблема не в тренерах.Наверное, доля правды есть в словах Селюка.

      4
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      Рейтинг: +702

      timon2401 3 октября, 19:44

      Доля правды в словах очередного "советчика" есть.. Максименко действительно очень посредственный вратарь, ну и в большинстве своём как он говорит "заслуженные" российские игроки действительно могут наводить срач что прошлая неделя высказываниями агента нашего капитана и доказала(( да и Соболев зная о предстоящем дерби на ровном месте получает жёлтую оставляя команду без нападающего(тож думаю что по чьей-то просьбе)

      2
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 19:33

      Идиот.
      Посмотри сколько матчей сыграл Максименко.
      Дебил.
      Ну кто из легионеров выигрывает конкуренцию ?
      Может Мартинс , Дуарте, Мозес и Медина ? Это просто балласт , а ты Селюк пздбол.

      1
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      Рейтинг: +1676

      rac531 > Алексей З 3 октября, 20:51

      А вот кто выигрывает:
      Промес, Бабич, Бонго́нда, Дуарте, Рябчук
      Меньше надо слушать гапромовских експертов и шелкоперов)
      Яркий пример - РАСКАЗОВ! ЗАТРАВИЛИ ПАРНЯ!((

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      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 19:26

      Пздбол.

      2
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      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 3 октября, 19:25

      да вариантов с переменами мест слагаемых масса. можно Свинова Абаскалем заменить. и наоборот. сумма и результат останутся незыблемы

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