Селюк: «Спартаку» надо менять не Абаскаля»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

– 8 октября в 11-м туре пройдет дерби всея Руси: «Спартак» – ЦСКА. Такое впечатление, что это последний шанс для Абаскаля, в случае поражения ему укажут на дверь?

– Не думаю, что Абаскаля уволят. «Спартаку» надо менять не Абаскаля, а Максименко. С вратарями явная проблема.

Лантратова в свое время не взяли. Выскажу свое мнение: Максименко вратарь не для той команды, которая борется за чемпионство.

– Неужели во всем виноват Максименко?

– Думаю, есть проблемы в раздевалке. Иностранцы выиграли конкуренцию у россиян. Группа, так скажем, заслуженных игроков оказалась на скамейке. А это всегда негативно влияет на атмосферу внутри команды. Абаскалю нужно решать эту проблему.

Не исключено, что мы увидим громкое расставание с каким-то заслуженным футболистом вплоть до расторжения контракта.