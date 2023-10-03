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Селюк: «Спартаку» надо менять не Абаскаля»

3 октября 2023, 18:54
15

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

– 8 октября в 11-м туре пройдет дерби всея Руси: «Спартак» – ЦСКА. Такое впечатление, что это последний шанс для Абаскаля, в случае поражения ему укажут на дверь?

– Не думаю, что Абаскаля уволят. «Спартаку» надо менять не Абаскаля, а Максименко. С вратарями явная проблема.

Лантратова в свое время не взяли. Выскажу свое мнение: Максименко вратарь не для той команды, которая борется за чемпионство.

– Неужели во всем виноват Максименко?

– Думаю, есть проблемы в раздевалке. Иностранцы выиграли конкуренцию у россиян. Группа, так скажем, заслуженных игроков оказалась на скамейке. А это всегда негативно влияет на атмосферу внутри команды. Абаскалю нужно решать эту проблему.

Не исключено, что мы увидим громкое расставание с каким-то заслуженным футболистом вплоть до расторжения контракта.

  • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
  • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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Источник: «Спорт КП»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Селюк Дмитрий
Комментарии (15)
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Project Бабангида
1696350342
да вариантов с переменами мест слагаемых масса. можно Свинова Абаскалем заменить. и наоборот. сумма и результат останутся незыблемы
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NewLife
1696350387
Пздбол.
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timon2401
1696351443
Доля правды в словах очередного "советчика" есть.. Максименко действительно очень посредственный вратарь, ну и в большинстве своём как он говорит "заслуженные" российские игроки действительно могут наводить срач что прошлая неделя высказываниями агента нашего капитана и доказала(( да и Соболев зная о предстоящем дерби на ровном месте получает жёлтую оставляя команду без нападающего(тож думаю что по чьей-то просьбе)
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erybov1965
1696351820
С тренерами пробовали,не помогло.Значит проблема не в тренерах.Наверное, доля правды есть в словах Селюка.
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САДЫЧОК
1696352375
Вот, правильно, всё разложил !
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alefreddy
1696352919
пупсик накосячил Свинова в раму
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derrik2000
1696355354
Ага-ага. Футболёры не понимают, ЧТО ХОЧЕТ от них рыжий, тасуя состав, как карты или, например, домино. Рыжему всё по хер кроме суммы в переподписанном контракте. УПОРОТЫЕ ВЕРЕЩАТ, что, мол, с кем не бывает - дайте рыжему ещё поработать, поскольку он "ещё учится", хотя до этого уже в Асколи и Базеле был и.о. ГТ (и тут федунцовские + бешеная башкирка ОТКРЫЛИ рыжего, как ГЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФУТБОЛЬНОЙ МЫСЛИ и поманили его БАБЛИЩЕМ в Спартак, куда он радостно и перебежал, прихватив с собой огромный бумажник в виде неподъёмного чемодана). Попробуй кто-то из наших за неизмеримо меньше времени не дать ИГРУ И РЕЗУЛЬТАТ - ж.идовобашкирская свора давно бы его уже выпнула из команды. А ВИНОВАТ в этом всём - Максименко! )))))))))))))))))))))))))
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k611
1696356317
Максименко крайним делать не совсем правильно. Что делала оборона, когда забивались голы. Команда в целом выглядела мягко говоря не убедительно.
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neim
1696372464
Шо, опять ромашка ? На сей раз Зобнин - Джикия ?
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