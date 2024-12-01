Селюк: «В «Химках» Юрана не будет никогда в жизни»

Агент Дмитрий Селюк опроверг слухи о возможной отставке главного тренера «Химок» Франка Артиги и назначении вместо него Сергея Юрана. В 17-м туре подмосковный клуб в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.

«Перед началом матча в студии рассуждали, последний ли это матч Артиги в «Химках», и его якобы хотят убрать. Слухи про то, что Артигу хотят убрать – полный вымысел.

Особенно когда речь идет о том, что рассматривают на его место таких тренеров как Юран. Поверьте мне, я каждый день практически общаюсь с Туфаном и Артигой. Если даже на необитаемом острове останется один Юран, то даже тогда Туфан будет ждать из пучины морской Нептуна, но в «Химках» Юрана не будет никогда в жизни.

У меня ощущение, что 80 процентов тех, кто допускает уход Артиги, не разбираются в футболе. Будьте хоть немножко объективными. Покажите мне тренеров, которые лучше него в чемпионате. Ему досталась команда из Первой лиги, было подписано море игроков.

Из этой кучи малы он создает команду, которая старается играть в футбол. Они отобрали очки у «Зенита», «Краснодара», дважды «Локомотива». Мы видим, что «Химки» играют в футбол – это вызывает уважение и аплодисменты.

Нужно как можно больше таких тренеров. Человек проработал в «Барселоне» восемь лет. Его воспитанниками являются шесть человек в сборной Испании, которые стали чемпионами Европы. Ребята‑эксперты, вам надо не в «Манчестер Сити» ездить на стажировку, а посмотреть на работу Артиги, посмотрите, как надо тренировать.

Думаю, в академии, где выдают тренерские лицензии, должны договориться с «Химками», чтобы группами ходить смотреть на тренировочный процесс Артиги. Учиться у него, а не хаять. «Барселона» приехала к вам сама практически! У человека огромный опыт. Посмотрите на его тренировочный процесс! Надо с уважением относиться к работе тренера.

«Химки» всем дают бой, играют в футбол, а не просто отбиваются. Идет поступательное движение, развитие. Вот сейчас будет три месяца подготовки тем более. Если хоть у кого‑то повернется язык после матча с «Локомотивом» сказать, что Артигу надо увольнять, то кроме Семака, Мусаева и Галактионова надо вообще всех убрать», – сказал Селюк.

Голы у «Химок» в прошедшей встрече забили Антон Заболотный (17-я минута), Зелимхан Бакаев (32-я) и Лукас Вера (66-я). У «Локомотива» отличился Владислав Сарвели (29-я).

«Химки» занимают в РПЛ 12-е место с 16 очками после 17 матчей. «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами.

Сергей Юран был главным тренером «Химок» в 2008, 2020 и 2022 годах.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE