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    • Зырянов – об экс-игроке «Зенита»: «Спросите у него, зачем они жирафа скормили львам при детях?»

    Зырянов – об экс-игроке «Зенита»: «Спросите у него, зачем они жирафа скормили львам при детях?»

    Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов высказался о бывшем одноклубнике, датчанине Микаэле Лумбе.

    – Пару лет назад я разговаривал с Микаэлем Лумбом, если помните такого…

    – Конечно, помню. Левый защитник. А вы спрашивали у него, зачем они жирафа скормили львам в зоопарке при детях? Это же в Дании было.

    – Если честно, не слышал.

    – Бурлила история – в датском зоопарке жирафа при всем честном народе скормили львам.

    – А, блин, я подумал сначала, что это он скормил. Историю слышал, конечно.

    – Нет-нет, Лумб-то при чем? Спросите в следующий раз, как он к этому относится. Любопытно послушать их мнение – нормально это для них или нет.

    • Лумб играл за «Зенит» с 2010 по 2012-й год.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 11:59
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 3 октября, 14:50

      Патамушта львам ****** наскучили.жрать невозможно.
      Ну ,Гы,Кули..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 13:09

      Надо авторов Спорт 24 скормить львам, не при детях конечно)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25300

      bset 3 октября, 13:06

      Спросите у Зырянова в следующий раз, под чем он

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Fandorine 3 октября, 12:26

      Хорошая история, ещё пишите

      1
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