Зырянов – об экс-игроке «Зенита»: «Спросите у него, зачем они жирафа скормили львам при детях?»

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов высказался о бывшем одноклубнике, датчанине Микаэле Лумбе.
– Пару лет назад я разговаривал с Микаэлем Лумбом, если помните такого…
– Конечно, помню. Левый защитник. А вы спрашивали у него, зачем они жирафа скормили львам в зоопарке при детях? Это же в Дании было.
– Если честно, не слышал.
– Бурлила история – в датском зоопарке жирафа при всем честном народе скормили львам.
– А, блин, я подумал сначала, что это он скормил. Историю слышал, конечно.
– Нет-нет, Лумб-то при чем? Спросите в следующий раз, как он к этому относится. Любопытно послушать их мнение – нормально это для них или нет.
- Лумб играл за «Зенит» с 2010 по 2012-й год.
Источник: Sport24