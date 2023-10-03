Зырянов – об экс-игроке «Зенита»: «Спросите у него, зачем они жирафа скормили львам при детях?»

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов высказался о бывшем одноклубнике, датчанине Микаэле Лумбе.

– Пару лет назад я разговаривал с Микаэлем Лумбом, если помните такого…

– Конечно, помню. Левый защитник. А вы спрашивали у него, зачем они жирафа скормили львам в зоопарке при детях? Это же в Дании было.

– Если честно, не слышал.

– Бурлила история – в датском зоопарке жирафа при всем честном народе скормили львам.

– А, блин, я подумал сначала, что это он скормил. Историю слышал, конечно.

– Нет-нет, Лумб-то при чем? Спросите в следующий раз, как он к этому относится. Любопытно послушать их мнение – нормально это для них или нет.