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  • Зырянов – об экс-игроке «Зенита»: «Спросите у него, зачем они жирафа скормили львам при детях?»

Зырянов – об экс-игроке «Зенита»: «Спросите у него, зачем они жирафа скормили львам при детях?»

3 октября 2023, 11:59
4

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов высказался о бывшем одноклубнике, датчанине Микаэле Лумбе.

– Пару лет назад я разговаривал с Микаэлем Лумбом, если помните такого…

– Конечно, помню. Левый защитник. А вы спрашивали у него, зачем они жирафа скормили львам в зоопарке при детях? Это же в Дании было.

– Если честно, не слышал.

– Бурлила история – в датском зоопарке жирафа при всем честном народе скормили львам.

– А, блин, я подумал сначала, что это он скормил. Историю слышал, конечно.

– Нет-нет, Лумб-то при чем? Спросите в следующий раз, как он к этому относится. Любопытно послушать их мнение – нормально это для них или нет.

  • Лумб играл за «Зенит» с 2010 по 2012-й год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Лумб Микаэл Зырянов Константин
Комментарии (4)
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Fandorine
1696325196
Хорошая история, ещё пишите
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NewLife
1696327742
Надо авторов Спорт 24 скормить львам, не при детях конечно)
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Эном айс
1696333848
Патамушта львам ****** наскучили.жрать невозможно. Ну ,Гы,Кули..)
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robocop
1697017387
Дурак дураком.Он бы ещё про ориентацию европейцев спросил...
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