Галактионов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поведение нападающего Артема Дзюбы после матча с «Зенитом» (2:1).

«Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично говорит...

Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ни чью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать, – это точно», – сказал Галактионов.

Дзюба после игры заявил, что не знает Сергея Семака.

Форвард выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с тренером перед уходом из петербургской команды.

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