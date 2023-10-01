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    • Галактионов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

    Галактионов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поведение нападающего Артема Дзюбы после матча с «Зенитом» (2:1).

    «Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично говорит...

    Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ни чью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать, – это точно», – сказал Галактионов.

    • Дзюба после игры заявил, что не знает Сергея Семака.
    • Форвард выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с тренером перед уходом из петербургской команды.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2023 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Vladimir-Shelepnev-google 2 октября, 10:33

      Вот и ответ всём знаменитостям, которые выступили после высказывания Дзюбы. Стоят и ловят всё его слова. Для чего, чтобы повысить свой рейтинг которого по видимому нет.

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