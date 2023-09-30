АПЛ. Манчестерские клубы проиграли, «Арсенал» разгромил «Борнмут» (4:0)

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«Манчестер Сити» проиграл впервые в сезоне АПЛ. В 7-м туре команда Хосепа Гвардиолы уступила на выезде «Вулверхэмптону».
У «Сити» два поражения подряд.
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас».
«Арсенал» разгромил «Борнмут» и на очко отстает от первого места.
Англия. АПЛ. 7-й тур
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Диаш, 13 (в свои ворота); 1:1 – Альварес, 58; 2:1 – Хван, 66.
Голы: 0:1 – Сака, 17; 0:2 – Эдегор, 44 (с пенальти); 0:3 – Хаверц, 53 (с пенальти); 0:4 – Уайт, 90+3.
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Андерсен, 25.