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    • АПЛ. Манчестерские клубы проиграли, «Арсенал» разгромил «Борнмут» (4:0)

    АПЛ. Манчестерские клубы проиграли, «Арсенал» разгромил «Борнмут» (4:0)

    «Манчестер Сити» проиграл впервые в сезоне АПЛ. В 7-м туре команда Хосепа Гвардиолы уступила на выезде «Вулверхэмптону».

    У «Сити» два поражения подряд.

    «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас».

    «Арсенал» разгромил «Борнмут» и на очко отстает от первого места.

    Англия. АПЛ. 7-й тур

    Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диаш, 13 (в свои ворота); 1:1 – Альварес, 58; 2:1 – Хван, 66.

    Борнмут – Арсенал – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сака, 17; 0:2 – Эдегор, 44 (с пенальти); 0:3 – Хаверц, 53 (с пенальти); 0:4 – Уайт, 90+3.

    Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Андерсен, 25.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      MANCHESTER_RED_MAN 31 минуту назад

      Тен хаг вали или делай результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14976

      Skull_Boy 1 час назад

      Без Бернардо и Родри Сити хлам

      0
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