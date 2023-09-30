Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча 10-го тура РПЛ против «Пари НН».

Москвичи выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 83-й минуте.

Набрав 3 очка, «Локо» поднялся в топ-3 Премьер-лиги, оставив позади «Зенит».

«Перед матчем говорили, что ожидаем вязкой, тяжелой игры против хорошо организованной команды. Тем более после предыдущего эмоционального матча, который наложил свой отпечаток.

У нас были моменты в первом тайме, которые нужно реализовывать. Нужно было решать исход игры в первом тайме.

Малое количество ударов в створ? Нужно проанализировать. Мы наоборот поощряем и говорим, что нужно чаще использовать дальние удары, но мы все хотим разыграть, довести через взаимодействие комбинацию.

Гол в концовке? Вы всегда ищите закономерности. Есть группа игроков, которые усиливают игру команды по ходу матча. У нас есть оптимальные сочетания, но в зависимости от того, кто здоров, какой уровень готовности, когда идет игра у ребят.

В каких‑то моментах нужно принимать решение и видоизменять игру команды. Всегда есть моменты, которыми ты доволен, кем недостаточно доволен. Есть ошибки, которые нужно исправлять и свои хорошие моменты развивать», – сказал Галактионов.