РПЛ. «Локомотив» минимально победил «Пари НН» (1:0) и обогнал «Зенит»

А чё Пари НН в концовке замельтешил, сжался весь около штрафной???
Последние 15 минут с ними МАДРИДСКИЙ РЕАЛ по полю бегал или всё тот же Локомотив с непонятной игрой???
Как детишек РАЗОРВАЛИ оборону в центре и Жемалетдинов хорошим ударом забил.
Сергею ещё нужно поработать с психологией своих игрочков.
«Локомотив» на своем поле выиграл у «Пари НН» со счетом 1:0 в 10-м туре чемпионата России.
Единственный гол в матче на 83-й минуте забил вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. Ему ассистировал Антон Миранчук.
Набрав три очка, «Локо» поднялся в топ-3 РПЛ, оставив позади «Зенит».
«Пари НН» остался на восьмой строчке в таблице лиги.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Жемалетдинов, 83.