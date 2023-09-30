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    • РПЛ. «Локомотив» минимально победил «Пари НН» (1:0) и обогнал «Зенит»

    РПЛ. «Локомотив» минимально победил «Пари НН» (1:0) и обогнал «Зенит»

    «Локомотив» на своем поле выиграл у «Пари НН» со счетом 1:0 в 10-м туре чемпионата России.

    Единственный гол в матче на 83-й минуте забил вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. Ему ассистировал Антон Миранчук.

    Набрав три очка, «Локо» поднялся в топ-3 РПЛ, оставив позади «Зенит».

    «Пари НН» остался на восьмой строчке в таблице лиги.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Жемалетдинов, 83.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22291

      derrik2000 1 час назад

      А чё Пари НН в концовке замельтешил, сжался весь около штрафной???
      Последние 15 минут с ними МАДРИДСКИЙ РЕАЛ по полю бегал или всё тот же Локомотив с непонятной игрой???
      Как детишек РАЗОРВАЛИ оборону в центре и Жемалетдинов хорошим ударом забил.
      Сергею ещё нужно поработать с психологией своих игрочков.

      0
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      Рейтинг: +5617

      PAREVG. 1 час назад

      С победой всех красно - зеленых!!!!!!!!!

      Галактионов наконец определился с парой центральных защитников, но, пока не меняет Дзюбу минуте на 60, в середине второго тайма он становится бесполезен.
      Очень нравится связка опорников Баринов - Карпукас!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7295

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Локомотив оживает. Пусть не ярко, но все видно в турнирной таблице. С победой!! Жемалетдинов красава, всегда был о нем высокого мнения. Нанананана нанана нана

      2
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