РПЛ. «Локомотив» минимально победил «Пари НН» (1:0) и обогнал «Зенит»

«Локомотив» на своем поле выиграл у «Пари НН» со счетом 1:0 в 10-м туре чемпионата России.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. Ему ассистировал Антон Миранчук.

Набрав три очка, «Локо» поднялся в топ-3 РПЛ, оставив позади «Зенит».

«Пари НН» остался на восьмой строчке в таблице лиги.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Жемалетдинов, 83.

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