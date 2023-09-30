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  • Карпин прокомментировал судейство в игре «Ростов» – «Урал» (2:2)

Карпин прокомментировал судейство в игре «Ростов» – «Урал» (2:2)

30 сентября 2023, 08:57
2

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе судей в матче 10-го тура РПЛ против «Урала».

– Вызвало ли у вас вопросы судейство?

– Конечно.

– В каких эпизодах?

– Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде...

Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели. В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела…

Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на VAR, но они ничего не говорят. Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Карпин Валерий Галимов Роман
Комментарии (2)
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cska1948
1696056770
Всё идёт к тому, что будет принято Правило по которому профессиональным футболистам будут отрубать руки. Ведь рука опущенная вниз, вдоль тела, всё равно увеличивает его площадь.
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SuperNils
1696058971
Слишком много в РПЛ левых пенок. Слишком много. Смотрю другие европейские чемпионаты, нет там такого. Пора ужесточать правила назначения пенальти, за каждый пук ставят.
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