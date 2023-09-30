Карпин прокомментировал судейство в игре «Ростов» – «Урал» (2:2)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе судей в матче 10-го тура РПЛ против «Урала».
– Вызвало ли у вас вопросы судейство?
– Конечно.
– В каких эпизодах?
– Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде...
Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели. В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела…
Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на VAR, но они ничего не говорят. Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье.
- «Ростов» уступал 0:2, но в итоге спас ничью 2:2.
- Матч обслуживал Роман Галимов.
- Он назначил спорный пенальти в ворота «Урала» и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.
- После игры Виктор Гончаренко устроил молчаливый перформанс, а президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов назвал судью «негодяем», а его работу – «говном».
Источник: «Матч ТВ»