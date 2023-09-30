Карпин прокомментировал судейство в игре «Ростов» – «Урал» (2:2)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе судей в матче 10-го тура РПЛ против «Урала».

– Вызвало ли у вас вопросы судейство?

– Конечно.

– В каких эпизодах?

– Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде...

Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели. В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела…

Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на VAR, но они ничего не говорят. Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье.