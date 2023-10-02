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    • «Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Уралом»

    «Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Уралом»

    В «Ростове» остались недовольны судейством в игре 10-го тура РПЛ против «Урала».

    Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам.

    Во-первых, «Ростов» считает, что «Урал» забил второй гол из офсайда. Во-вторых, на 22-й минуте Алексей Миронов упал в чужой штрафной после контакта с соперником, но пенальти назначено не было.

    • Матч обслуживал Роман Галимов.
    • Ростовчане спасли ничью 2:2, уступая в два мяча.
    • «Урал» также намерен обращаться в ЭСК.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.10.2023 09:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Тимофей-Аздоев-vkontakte 2 октября, 10:18

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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 2 октября, 09:52

      пора прекратить эти обращения в чём их смысл и зачем этот ЭСК

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 2 октября, 09:37

      У Ростова претензии , у Урала просто крик души, спрашивается ну и зачем нужен такой судья ? Его не оценивать надо , а просто выгнать .

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