«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Уралом»

В «Ростове» остались недовольны судейством в игре 10-го тура РПЛ против «Урала».
Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам.
Во-первых, «Ростов» считает, что «Урал» забил второй гол из офсайда. Во-вторых, на 22-й минуте Алексей Миронов упал в чужой штрафной после контакта с соперником, но пенальти назначено не было.
- Матч обслуживал Роман Галимов.
- Ростовчане спасли ничью 2:2, уступая в два мяча.
- «Урал» также намерен обращаться в ЭСК.
Источник: «РБ Спорт»