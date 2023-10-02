«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Уралом»

В «Ростове» остались недовольны судейством в игре 10-го тура РПЛ против «Урала».

Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам.

Во-первых, «Ростов» считает, что «Урал» забил второй гол из офсайда. Во-вторых, на 22-й минуте Алексей Миронов упал в чужой штрафной после контакта с соперником, но пенальти назначено не было.