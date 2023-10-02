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    • КДК РФС не стал наказывать президента «Урала» за оскорбления судей: комментарий главы комитета

    КДК РФС не стал наказывать президента «Урала» за оскорбления судей: комментарий главы комитета

    Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов избежит наказания за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).

    «Слова Григория Иванова были сказаны по телефону корреспонденту и не попадают под юрисдикцию КДК РФС. В отличие от Дзюбы, который общался в пределах стадиона.

    Мы рассматриваем нарушения, которые были совершены до, во время и после матча, пока команды не покинули стадион, в соответствии с регламентом.

    По всей видимости, его слова могут стать предметом рассмотрения Комитета по этике», – сказал Григорьянц.

    • «Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
    • Судья назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.
    • Иванов публично заявлял, что арбитров нужно утопить, называл главного рефери Романа Галимова «негодяем», а его работу – «говном».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 11:34
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