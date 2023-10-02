КДК РФС не стал наказывать президента «Урала» за оскорбления судей: комментарий главы комитета

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов избежит наказания за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).

«Слова Григория Иванова были сказаны по телефону корреспонденту и не попадают под юрисдикцию КДК РФС. В отличие от Дзюбы, который общался в пределах стадиона.

Мы рассматриваем нарушения, которые были совершены до, во время и после матча, пока команды не покинули стадион, в соответствии с регламентом.

По всей видимости, его слова могут стать предметом рассмотрения Комитета по этике», – сказал Григорьянц.