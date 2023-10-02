КДК РФС не стал наказывать президента «Урала» за оскорбления судей: комментарий главы комитета

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов избежит наказания за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).
«Слова Григория Иванова были сказаны по телефону корреспонденту и не попадают под юрисдикцию КДК РФС. В отличие от Дзюбы, который общался в пределах стадиона.
Мы рассматриваем нарушения, которые были совершены до, во время и после матча, пока команды не покинули стадион, в соответствии с регламентом.
По всей видимости, его слова могут стать предметом рассмотрения Комитета по этике», – сказал Григорьянц.
- «Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
- Судья назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.
- Иванов публично заявлял, что арбитров нужно утопить, называл главного рефери Романа Галимова «негодяем», а его работу – «говном».
Источник: «Матч ТВ»