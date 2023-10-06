ЭСК РФС вынес вердикт по скандальному судейству в матче «Ростов» – «Урал» (2:2)

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Роману Галимову, который обслуживал матч 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (2:2).

В ЭСК обращались оба клуба. Всего разбирались пять спорных моментов. Комиссия признала правильными четыре из пяти решений главного судьи.

Вердикт комиссии по трем эпизодам из обращения «Урала»

1. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Урал» после просмотра монитора на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой Кики («Урал») в единоборстве за верховой мяч с Хореном Байрамяном («Ростов») в собственной штрафной площади, после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от теля, увеличивая его площадь, и, несмотря на то, что защитник мог не видеть мяч, он рисковал быть наказанным, настолько отставляя свою руку в единоборстве с соперником за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти после просмотра данного эпизода на мониторе, являющегося довольно сложным в плане его оценки.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Ростов» №9 Мохаммада Мохебби игрока атакующей команды «Урал» №2 Сильвие Бегича в борьбе за позицию не являлась достаточным основанием для нарушения правил, ввиду отсутствия усилия в этой задержке, после которой игрок упал на газон неестественным образом, преувеличив последствия контакта с соперником. В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Урал» №5 Андрея Егорычева на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока соперника №9 Мохаммада Мохебби, по мнению всех членов комиссии, имелись очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно: контроль мяча атакующим игроком, потенциальная возможность скорректировать направление движения атакующего игрока к воротам соперника и позиция партнеров защитника, которые не успевали бы вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила.

По мнению членов комиссии, игрок «Ростова» очевидно в следующей фазе атаки мог выходить один на один с вратарем соперника, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока «Урала» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Вердикт комиссии по двум эпизодам из обращения «Ростова»

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся ракурсы видеосъемки данного эпизода позволяют членам комиссии определить офсайдное положение Андрея Егорычева («Ростов») по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды в момент передачи мяча.

Члены комиссии считают, что у ВАР не было убедительных доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, оснований для его вмешательства в данный эпизод было недостаточно.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный толчок руками со стороны игрока обороняющейся команды «Урал» №5 Андрея Егорычева игрока атакующей команды «Ростов» №8 Алексея Миронова на выходе из штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся достаточным основанием для его наказуемости ввиду отсутствия интенсивности контакта, почувствовав который, нападающий неестественным образом упал на газон, преувеличив последствия этого контакта.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия достаточных оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным.

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