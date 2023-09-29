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    «Наполи» опубликовал заявление по ситуации с Осимхеном

    «Наполи» официально отреагировал на скандал, связанный с Виктором Осимхеном.

    «Клуб никогда не хотел оскорбить или высмеять Виктора Осимхена, который является нашим активом.

    В течение лета «Наполи» отклонял все предложения о продаже форварда, что является убедительным доказательством того, что клуб его ценит.

    В наших соцсетях, в частности TikTok, всегда использовались яркие выражения, но они носят игровой характер. В данном случае не было намерения насмехаться над Виктором.

    В любом случае, если Виктор почувствовал себе оскорбленным, это не то, чего хотел клуб», – сказано в заявлении «Наполи».

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    Источник: сайт «Наполи»

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