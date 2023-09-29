«Наполи» опубликовал заявление по ситуации с Осимхеном

«Наполи» официально отреагировал на скандал, связанный с Виктором Осимхеном.

На прошлых выходных нигериец поругался с тренером Руди Гарсией.

Затем нападающий обиделся на клуб из-за видео в тиктоке – его агент пригрозил неаполитанцам судом.

Футболист удалил из соцсетей все фото, связанные с «Наполи», а также не поздоровался с партнерами по команде.

«Клуб никогда не хотел оскорбить или высмеять Виктора Осимхена, который является нашим активом.

В течение лета «Наполи» отклонял все предложения о продаже форварда, что является убедительным доказательством того, что клуб его ценит.

В наших соцсетях, в частности TikTok, всегда использовались яркие выражения, но они носят игровой характер. В данном случае не было намерения насмехаться над Виктором.

В любом случае, если Виктор почувствовал себе оскорбленным, это не то, чего хотел клуб», – сказано в заявлении «Наполи».