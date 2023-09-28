«Не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз»: Дзюба назвал игрока «Локо» с худшей прической

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы о своих одноклубниках.
– Кто самый спокойный?
– У нас целая банда спокойных ребят. Поехали: Кузьмичев, Карпукас. Кузя, наверное, самый спокойный. Пукса еще можно расшевелить, Кузю – ну вообще...
– Самый юморной?
– Все по чуть-чуть. Тикнизян, наверное, самый шебутной.
– Самый скромный?
– Наверное, Карпукас. Такой скромный киллер. Спокойный. Кажется, даже мячи когда отбирает – ему как-то неловко. Наверное, говорит: «Извините, сейчас я у вас отберу мяч».
– Лучшая прическа?
– У Ульянова. Самая шелковистая, я бы сказал.
– Худшая прическа?
– Карпукас, наверное, все-таки. Мы так и не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз из «Оно». Скорее, Сергей Мавроди.
Источник: ютуб-канал «Локомотива»