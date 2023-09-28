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    • «Не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз»: Дзюба назвал игрока «Локо» с худшей прической

    «Не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз»: Дзюба назвал игрока «Локо» с худшей прической

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы о своих одноклубниках.

    – Кто самый спокойный?

    – У нас целая банда спокойных ребят. Поехали: Кузьмичев, Карпукас. Кузя, наверное, самый спокойный. Пукса еще можно расшевелить, Кузю – ну вообще...

    – Самый юморной?

    – Все по чуть-чуть. Тикнизян, наверное, самый шебутной.

    – Самый скромный?

    – Наверное, Карпукас. Такой скромный киллер. Спокойный. Кажется, даже мячи когда отбирает – ему как-то неловко. Наверное, говорит: «Извините, сейчас я у вас отберу мяч».

    – Лучшая прическа?

    – У Ульянова. Самая шелковистая, я бы сказал.

    – Худшая прическа?

    – Карпукас, наверное, все-таки. Мы так и не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз из «Оно». Скорее, Сергей Мавроди.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    28.09.2023 22:46
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