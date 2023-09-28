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  • Восьмая страна объявила бойкот матчей со сборными России до 17 лет

Восьмая страна объявила бойкот матчей со сборными России до 17 лет

28 сентября 2023, 16:43
6

Глава Норвежской федерации футбола (NFF) Лизе Клавенесс объявил о бойкоте матчей команд из Норвегии с юношескими сборными России.

  • Помимо Норвегии о бойкоте уже объявили Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.
  • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.

«Мы не знали, что этим вопросом должен был заниматься УЕФА, и мы могли ожидать от УЕФА лучшего решения в таком важном вопросе. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается СВО.

Весь норвежский спорт выступает солидарно с Украиной, и это также следует рассматривать как часть санкций, которые Европа ввела – в отношении как властей, так и бизнеса и спорта.

Вообще, мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других сфера из-за действий взрослых и государства. Это соображение должно быть очень сильным, независимо от ситуации. Футбол должен объединять, а не разделять.

Тем не менее, мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно отделить национальный футбол от российского государства и необходимости режима использовать его в качестве части своей пропаганды.

Мы должны ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу», – цитирует Клавенесса сайт федерации.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Норвегия
Комментарии (6)
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Александр.Т.
1695909290
Прогнуться фифа,УЕФА,один раз уже прогнулись в марте 2022 года , нужно было выставлять строгую позицию что футбол не в политике , теперь все кто угодно будут бойкотировать ,надо было еще в марте 22 пресекать эти бойкоты, за одни высказывания бойкота надо было отстранять Польшу Швецию.
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IGOR-ANATOLEVICH-google
1695911624
Пусть дома сидят, и так позорище не успели поехать уже на... Не кому не нужны
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ArReal
1695915247
пусть не играют - техническое им засчитывать да и все)))
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DeStar
1695939432
интересно что в соседней новости написали что швеция проголосовала ЗА возврат, как и италия ,а тут против))
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