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    • Восьмая страна объявила бойкот матчей со сборными России до 17 лет

    Восьмая страна объявила бойкот матчей со сборными России до 17 лет

    Глава Норвежской федерации футбола (NFF) Лизе Клавенесс объявил о бойкоте матчей команд из Норвегии с юношескими сборными России.

    • Помимо Норвегии о бойкоте уже объявили Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.
    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.

    «Мы не знали, что этим вопросом должен был заниматься УЕФА, и мы могли ожидать от УЕФА лучшего решения в таком важном вопросе. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается СВО.

    Весь норвежский спорт выступает солидарно с Украиной, и это также следует рассматривать как часть санкций, которые Европа ввела – в отношении как властей, так и бизнеса и спорта.

    Вообще, мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других сфера из-за действий взрослых и государства. Это соображение должно быть очень сильным, независимо от ситуации. Футбол должен объединять, а не разделять.

    Тем не менее, мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно отделить национальный футбол от российского государства и необходимости режима использовать его в качестве части своей пропаганды.

    Мы должны ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу», – цитирует Клавенесса сайт федерации.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6322

      AtticusFinch 47 минут назад


      пусть не играют - техническое им засчитывать да и все)))

      1
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      Рейтинг: +147

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Чеферин по ходу на лапу получил за то, чтобы разрешить..Продажная ****.

      0
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      Рейтинг: +5125

      Бомбардиръ > ramblernasheveverything 50 минут назад

      Потрудись привести сюда факты, что Чеферин получил взятку)
      Например, раньше я постарался привести сюда факты, что как минимум треть украины была продана твоим хозяевам из америки.

      0
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      Рейтинг: +11

      IGOR-ANATOLEVICH-google 1 час назад

      Пусть дома сидят, и так позорище не успели поехать уже на... Не кому не нужны

      1
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      Рейтинг: +21859

      Cleaner 2 часа назад

      Снимайте и всех своих норвежских ТЕННИСИСТОВ со всех турниров. Там же россияне играют!!!...)))

      3
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      Рейтинг: +5125

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Восьмая по счёту моська...

      0
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      Рейтинг: +362

      Александр.Т. 2 часа назад

      Прогнуться фифа,УЕФА,один раз уже прогнулись в марте 2022 года , нужно было выставлять строгую позицию что футбол не в политике , теперь все кто угодно будут бойкотировать ,надо было еще в марте 22 пресекать эти бойкоты, за одни высказывания бойкота надо было отстранять Польшу Швецию.

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      Рейтинг: +174

      witalik > Александр.Т. 59 минут назад

      Надо было не ссать, а лететь в эти страны. Дипломатам х.уевым добиваться выхода сборной России на поле...А так, ***** позорная захарова тявкает, б.лядь подзаборная, ее в мире так и воспринимают...

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