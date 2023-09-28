Топ-3 тренеров России по версии Пименова

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов выделил трех лучших тренеров в истории страны.

«Лобановский вошeл в десятку лучших тренеров [в истории футбола от FourFourTwo] – это уже хорошо, и я с этим согласен.

Помимо него, в отечественном футболе были Романцев, Сeмин, Газзаев... Выделить кого-то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход», – сказал Пименов.