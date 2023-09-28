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    Топ-3 тренеров России по версии Пименова

    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов выделил трех лучших тренеров в истории страны.

    «Лобановский вошeл в десятку лучших тренеров [в истории футбола от FourFourTwo] – это уже хорошо, и я с этим согласен.

    Помимо него, в отечественном футболе были Романцев, Сeмин, Газзаев... Выделить кого-то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход», – сказал Пименов.

    • Топ-3 лучших тренеров в истории России по версии Пименова совпало с мнением Александра Мостового.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14959

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто такой Пименов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33928

      zra78 > Skull_Boy 1 час назад

      Пименова знают все...даже ты, а вот ты кто такой?

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