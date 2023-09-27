Топ-3 тренеров России по версии Мостового

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил трех лучших тренеров в истории страны.

«Я бы на первое место поставил тройку из Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.

Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР.

Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА.

А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», – сказал Мостовой.

Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.

Ему предстоит пройти стажировку.

На нее Мостового готово пригласить «Динамо».

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