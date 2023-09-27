Топ-3 тренеров России по версии Мостового

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил трех лучших тренеров в истории страны.
«Я бы на первое место поставил тройку из Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.
Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР.
Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА.
А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», – сказал Мостовой.
- Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.
- Ему предстоит пройти стажировку.
- На нее Мостового готово пригласить «Динамо».
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Источник: RT