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    Топ-3 тренеров России по версии Мостового

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил трех лучших тренеров в истории страны.

    «Я бы на первое место поставил тройку из Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.

    Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР.

    Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА.

    А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», – сказал Мостовой.

    • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.
    • Ему предстоит пройти стажировку.
    • На нее Мостового готово пригласить «Динамо».

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    Источник: RT

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    Сегодня, 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19967

      NewLife 47 минут назад

      Без Бескова как то не смотрится.)

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