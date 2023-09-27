Фернандес назвал игрока, которого считает русским Малкомом

Защитник «Зенита» Марио Фернандес выделил «русского Малкома».

– Из «Зенита» уехал Малком. Кого можешь назвать русским Малкомом, если такой футболист есть?

– Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной.

Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним.

Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать.