Фернандес назвал игрока, которого считает русским Малкомом

Защитник «Зенита» Марио Фернандес выделил «русского Малкома».
– Из «Зенита» уехал Малком. Кого можешь назвать русским Малкомом, если такой футболист есть?
– Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной.
Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним.
Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- Он куплен у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- Малком летом продан «Зенитом» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
Источник: Sport24