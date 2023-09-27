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    • Фернандес назвал игрока, которого считает русским Малкомом

    Фернандес назвал игрока, которого считает русским Малкомом

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес выделил «русского Малкома».

    – Из «Зенита» уехал Малком. Кого можешь назвать русским Малкомом, если такой футболист есть?

    – Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной.

    Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним.

    Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать.

    • Головин в «Монако» с 2018 года.
    • Он куплен у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Малком летом продан «Зенитом» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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