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    • Шалимов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

    Шалимов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

    Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к поведению Артема Дзюбы после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).

    • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.
    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с тренером перед уходом из петербургской команды.

    «Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным.

    Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно.

    Вопрос в том, специально он делает это или нет», – заявил Шалимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.09.2023 23:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5407

      neveldomha 7 минут назад

      Ну если дзюба назовет шалимова козлом вонючим, то можно сказать, что не специально. Он не специально же козла козлом назвал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Шустик 29 минут назад

      А чего теперь не пишут сколько комментариев на новость?

      0
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