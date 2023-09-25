Шалимов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

Ну если дзюба назовет шалимова козлом вонючим, то можно сказать, что не специально. Он не специально же козла козлом назвал
Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к поведению Артема Дзюбы после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).
- Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- У футболиста произошел конфликт с тренером перед уходом из петербургской команды.
«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным.
Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно.
Вопрос в том, специально он делает это или нет», – заявил Шалимов.