Шалимов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к поведению Артема Дзюбы после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).

Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с тренером перед уходом из петербургской команды.

«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным.

Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно.

Вопрос в том, специально он делает это или нет», – заявил Шалимов.

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