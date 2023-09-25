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    «Люблю его!»: Джигурда охарактеризовал Дзюбу

    Музыкант Никита Джигурда высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – К поведению Артема отношусь как ответвление шоу-бизнеса, а там должно быть все ярко. У Дзюбы голливудский уровень: скандалы, достижения, внимание. Люблю Дзюбу, он красавчик!

    – Как же имидж клуба?

    – Имидж – понятие растяжимое. Потому что неизвестно, какой имидж клуба любят болельщики, посещая их матчи. «Локомотиву» повезло, потому что у них игрок мирового уровня, привлекающий внимание.

    Артем никого не убил, не изнасиловал, не ограбил. А все остальное – для зрителей.

    • Форвард «Локо» после игры с «Зенитом» (2:1) заявил, что не знает Сергея Семака.
    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2178

      Fialet 16 минут назад

      Одно говно хвалит другое.

      1
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      Рейтинг: +57138

      MaxRnD 1 час назад

      Дзюбе теперь мыло ронять в бане нельзя ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19987

      ilichkadr 1 час назад

      Никита, усё с тобой понятно. Артёмка дрочил исключительно для зрителей. В пору и тебе в тандеме с любимцем что-нибудь выкинуть для привлечения внимания.

      4
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      Рейтинг: +2666

      моэм 1 час назад

      Ну всё только о Дзюбе ....неужели так и не будет ни единого словечка как Зенит обосрался и проиграл ????....какая то невероятная по мощи пиар-кампания газпрома по прикрытию задницы Семака , за проигрыш матча .

      0
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      Рейтинг: +5491

      Эном айс 2 часа назад

      Достойная реклама Дзюбе ,хрипящая сама за себя.
      Музыкант,мля..)

      4
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