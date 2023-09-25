«Люблю его!»: Джигурда охарактеризовал Дзюбу

Музыкант Никита Джигурда высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– К поведению Артема отношусь как ответвление шоу-бизнеса, а там должно быть все ярко. У Дзюбы голливудский уровень: скандалы, достижения, внимание. Люблю Дзюбу, он красавчик!

– Как же имидж клуба?

– Имидж – понятие растяжимое. Потому что неизвестно, какой имидж клуба любят болельщики, посещая их матчи. «Локомотиву» повезло, потому что у них игрок мирового уровня, привлекающий внимание.

Артем никого не убил, не изнасиловал, не ограбил. А все остальное – для зрителей.