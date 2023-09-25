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    • «Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023

    «Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – «Рубин», 9 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рахмоналиев, Иву, Ранджелович, Фамейе, Даку

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Рубин»

    Факел-Рубин где смотреть

    Источник: Спортбокс

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