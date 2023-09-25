Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» – «Рубин», 9 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рахмоналиев, Иву, Ранджелович, Фамейе, Даку

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Рубин»