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    Романцев заступился за Карпина перед депутатами Госдумы

    Олег Романцев встал на защиту главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    • Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.
    • За это тренер подвергся критике, в том числе со стороны депутатов Госдумы.

    «В завершении обсуждения этой грустной, высосанной из пальца темы, замечу, что никак не могу понять, почему она так взволновала некоторых представителей Думы.

    Слова Карпина были названы призывом к «массовому бегству из России в недружественные страны», стремлением «демотивировать игроков внутри команды, снизить их настрой в отношении отечественного футбола». А еще было отмечено, что «эти действия больше похожи на вражеские».

    Осталось только заклеймить Валерия Георгиевича как ярого иноагента, поставившего перед собой коварную цель развалить отечественный футбол. Ахинея, да и только!

    А ведь все очень просто: говоря о возможном переходе в какой-то европейский клуб, главный тренер поставил перед футболистами задачу максимально повысить требовательность к себе и игровой класс, перестать топтаться на месте.

    Именно благодаря этому он сам уезжал в Испанию, где заслужил уважение в европейском футболе. Чем я очень горжусь! Как горжусь сегодня тренерскими успехами в Польше и Венгрии Станислава Черчесова, чьи команды выигрывали там национальные чемпионаты.

    Да и во все времена успехи наших игроков и тренеров были заслугой страны и отечественного футбола, в развале которого сейчас пытаются обвинить Карпина», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25156

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Валера верим! А депутаты пусть идут..... по своим делам. *

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      aldo conte 37 минут назад

      Депутатам нужно демонстрировать патриотизм, а Карпину давать результат в играх с крепкими профессионалами из Европы (будем надеяться, что когда-нибудь наша сборная вернется в официальный международный футбол).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      ramblernasheveverything 46 минут назад

      Свобода слова...Сейчас --Есть,нет ? Жива, умерла ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2211

      nominum > ramblernasheveverything 11 минут назад

      Офигенно сказал! Где учился? ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5114

      Бомбардиръ > ramblernasheveverything 6 минут назад

      Есть у нас, а вот на западе - нет.
      Вот ты как хοхол здесь пожаловался модератору на приведенное мной здесь изречение твоего соотечественника Олеся Бузины: "Главные наши враги — не «москали», не «ляхи», а мы сами. Наша жадность и зависть. Наша инфантильность. Наша вечная надежда на чудо".

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      Рейтинг: +94

      ramblernasheveverything > nominum 1 минуту назад

      В МГУ...С какой целью интересуешься ?

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      Рейтинг: +24496

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Одна и та же практически новость выходит на бомбардире под разными заголовками !!! ((( Эту тему уже обсудили в статье "Романцев оценил скандальное заявление Карпина" - сколько можно ???!!! Значит я тоже буду повторять - полностью согласен с позицией Романцева и поддерживаю слова Карпина, т.к. думаю правильно их понял и воспринял, в отличии от "оголтелых псевдопатриотов" которые ищут "ведьм" везде и во всем !!!

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