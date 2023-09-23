Романцев заступился за Карпина перед депутатами Госдумы

Олег Романцев встал на защиту главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

За это тренер подвергся критике, в том числе со стороны депутатов Госдумы.

«В завершении обсуждения этой грустной, высосанной из пальца темы, замечу, что никак не могу понять, почему она так взволновала некоторых представителей Думы.

Слова Карпина были названы призывом к «массовому бегству из России в недружественные страны», стремлением «демотивировать игроков внутри команды, снизить их настрой в отношении отечественного футбола». А еще было отмечено, что «эти действия больше похожи на вражеские».

Осталось только заклеймить Валерия Георгиевича как ярого иноагента, поставившего перед собой коварную цель развалить отечественный футбол. Ахинея, да и только!

А ведь все очень просто: говоря о возможном переходе в какой-то европейский клуб, главный тренер поставил перед футболистами задачу максимально повысить требовательность к себе и игровой класс, перестать топтаться на месте.

Именно благодаря этому он сам уезжал в Испанию, где заслужил уважение в европейском футболе. Чем я очень горжусь! Как горжусь сегодня тренерскими успехами в Польше и Венгрии Станислава Черчесова, чьи команды выигрывали там национальные чемпионаты.

Да и во все времена успехи наших игроков и тренеров были заслугой страны и отечественного футбола, в развале которого сейчас пытаются обвинить Карпина», – сказал Романцев.

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