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    Семин высказался о дерби «Спартак» – «Динамо»

    Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

    «Это традиционное интересное дерби. Всегда такие матчи проходят очень эмоционально. Всегда хорошая посещаемость.

    Мне кажется, что «Динамо» сейчас показывает более качественную игру [чем «Спартак»]. Но это дерби, все может измениться в любой момент. Многое будет зависеть от готовности к этой игре у всех игроков.

    Недавнее поражение «Динамо» от «Спартака» 4:1? Это все было давно. Я думаю, что «Динамо» проанализирует эту ситуацию и сделает выводы», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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