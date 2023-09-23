Семин высказался о дерби «Спартак» – «Динамо»

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Это традиционное интересное дерби. Всегда такие матчи проходят очень эмоционально. Всегда хорошая посещаемость.

Мне кажется, что «Динамо» сейчас показывает более качественную игру [чем «Спартак»]. Но это дерби, все может измениться в любой момент. Многое будет зависеть от готовности к этой игре у всех игроков.

Недавнее поражение «Динамо» от «Спартака» 4:1? Это все было давно. Я думаю, что «Динамо» проанализирует эту ситуацию и сделает выводы», – сказал Семин.