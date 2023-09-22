Нагельсман сообщил, кто будет капитаном сборной Германии

Новый тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не будет менять капитана национальной команды.

«Я оставлю все как есть. Я очень уверен в Илкае Гюндогане как в человеке и как в игроке. Думаю, решение было правильным.

Я уже говорил с ним об этом и проинформировал его», – сказал Нагельсман.

У сборной Германии серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).

Нагельсман сменил Ханси Флика.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года в 10 немецких городах.

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