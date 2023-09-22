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  • «Динамо» выиграло борьбу за Бителло у «Арсенала», «Монако» и «Фейеноорда»

«Динамо» выиграло борьбу за Бителло у «Арсенала», «Монако» и «Фейеноорда»

22 сентября 2023, 09:38

Известный спортивный функционер Тимур Лепсая оценил новичка «Динамо» – полузащитника Бителло.

  • Бителло куплен у «Гремио» за 10 млн евро.
  • 23-летний игрок забил «Краснодару» – во второй игре за московскую команду.

«Сумма за Бителло более чем обоснована. Бителло был на радарах у многих европейских клубов. Я хорошо знаком с «Гремио», знаю их спортивного директора – это очень профессиональные люди.

У «Гремио» сейчас есть финансовые проблемы, они были заинтересованы в продаже Бителло. Но на начальном этапе трансферного окна они отклонили, например, предложение от «Монако», которое, правда, было меньше 10 млн евро.

Также бразильцам интересовался «Арсенал», но, насколько знаю, до предложения дело не дошло.

Но вот «Фейеноорд» в последние дни европейского трансферного окна сделал официальное предложение. «Фейеноорд» был готов заплатить и требуемые 10 млн евро, но они не смогли договориться с «Гремио» по графику платежей, нидерландский клуб был готов выплатить сумму только в течение трeх лет», – сказал Лепсая.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Арсенал Монако Фейеноорд Бителло
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