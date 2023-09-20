Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова надо было удалять в матче с «Пари НН»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал эпизод со столкновением между защитниками Никитой Черновым и Виктором Александровым в матче «Пари НН» – «Спартак».

Чернов по ходу игры ударил кулаком в челюсть Александрову в своей штрафной площади.

«По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно, был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение.

Конечно, VAR должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент. Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника «Спартака» Чернова», – сказал Лапочкин.