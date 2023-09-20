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  • Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова надо было удалять в матче с «Пари НН»

Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова надо было удалять в матче с «Пари НН»

20 сентября 2023, 11:32
10

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал эпизод со столкновением между защитниками Никитой Черновым и Виктором Александровым в матче «Пари НН» – «Спартак».

Чернов по ходу игры ударил кулаком в челюсть Александрову в своей штрафной площади.

«По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно, был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение.

Конечно, VAR должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент. Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника «Спартака» Чернова», – сказал Лапочкин.

  • «Пари НН» проиграл со счетом 0:3.
  • Главным арбитром был Евгений Буланов.
  • Сергей Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород Чернов Никита Лапочкин Сергей
Комментарии (10)
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oyabun
1695201452
Хотелось понять другое - Зачем он это сделал?
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Эном айс
1695201838
Подлость не имеет цветов. Ни красных, ни белых, ни синих... Она всегда исподтишка. Бесцветная.
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ziborock
1695203050
Чернов подленько сыграл! В стиле Зенита!
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АлексМак
1695204023
Конечно удалять. Как всегда. всё ясно, с помощью Сраптаку всеми способами.
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eugen-han
1695206160
Не переживайте вы так. Так как его удалят, но в другой раз и по другому поводу, поверьте, что кара постигнет его в скором ближайшем туре с его участием.
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alefreddy
1695217039
а за симуляции сколько раз за лицо держался где карточки
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anatolich72
1695217784
Лапочкин так считает, а Тяпочкин по другому!
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