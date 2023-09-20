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    • Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова надо было удалять в матче с «Пари НН»

    Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова надо было удалять в матче с «Пари НН»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал эпизод со столкновением между защитниками Никитой Черновым и Виктором Александровым в матче «Пари НН» – «Спартак».

    Чернов по ходу игры ударил кулаком в челюсть Александрову в своей штрафной площади.

    «По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно, был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение.

    Конечно, VAR должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент. Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника «Спартака» Чернова», – сказал Лапочкин.

    • «Пари НН» проиграл со счетом 0:3.
    • Главным арбитром был Евгений Буланов.
    • Сергей Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6204

      Питерский князь 39 минут назад

      Срамтак надо снчть с кубка и дать техническое поражение!
      :)))

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