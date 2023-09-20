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    Джикия отреагировал на уход Бакаева из «Зенита»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход Зелимхана Бакаева из «Зенита».

    27-летний полузащитник перешел на правах аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

    «Это часть нашей работы, такое бывает. Перезагрузится, расставит приоритеты, и все будет хорошо. Он один из первых, кто уехал туда. Давайте пожелаем ему удачи.

    Да, у него в «Зените» не получилось, но это жизнь. Где бы он ни играл, все будет нормально. Мы обязательно созвонимся с ним потом, он расскажет мне про Эмираты», – сказал Джикия.

    • «Зенит» подписал Бакаева летом 2022 года из «Спартака».
    • Он провел за клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21789

      Cleaner 1 час назад

      Джикия на поле уже ни на что не реагирует. А вот на уход Бакаева СРЕАГИРОВАЛ. Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +7655

      Semenycch 1 час назад

      Очень адекватное интервью.

      0
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      Рейтинг: +1533

      SLADE2019 1 час назад

      Джикия, буду очень рад, если Бакаев тебе позвонит и уговорит тебя туда же поехать. Будет весьма позитивно для всех болельщиков Спартака.

      1
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      Рейтинг: +21789

      Cleaner > SLADE2019 1 час назад

      Будет весьма позитивно для всех болельщиков Спартака, потому как Спартак освободится от весьма ПОСРЕДСТВЕННОГО защитника...)))

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      Рейтинг: +6204

      Питерский князь 2 часа назад

      Если честно, то буду приятно удивлен, если у парня там что-то получится.
      Хоть где-то получится.

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