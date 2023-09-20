Джикия отреагировал на уход Бакаева из «Зенита»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход Зелимхана Бакаева из «Зенита».

27-летний полузащитник перешел на правах аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

«Это часть нашей работы, такое бывает. Перезагрузится, расставит приоритеты, и все будет хорошо. Он один из первых, кто уехал туда. Давайте пожелаем ему удачи.

Да, у него в «Зените» не получилось, но это жизнь. Где бы он ни играл, все будет нормально. Мы обязательно созвонимся с ним потом, он расскажет мне про Эмираты», – сказал Джикия.

«Зенит» подписал Бакаева летом 2022 года из «Спартака».

Он провел за клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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