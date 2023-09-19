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    • Генич назвал московский клуб, который хотел подписать Бакаева из «Зенита»

    Генич назвал московский клуб, который хотел подписать Бакаева из «Зенита»

    «Локомотив» хотел подписать Зелимхана Бакаева у «Зенита» этим летом. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

    27-летний полузащитник перешел на правах аренды в арабскую «Аль‑Вахду».

    «В составе «Зенита» Бакаев стал чемпионом России, причем дважды, он ведь приходил не только для того, чтобы заработать. Мало играл – да, но это читалось изначально. Он не создан для «Зенита» и футбола Семака. Плюс без игрового времени он точно начал ковыряться в себе, сомневаться в собственных силах, а в «Зените» нужно быть готовым терпеть и ждать шанса. Если честно, то я думал, что он уйдет еще раньше.

    На Ближнем Востоке Бакаеву должно быть комфортно. Насколько я знаю, то Зелимхан рассматривал переезд туда еще до «Зенита». В летнее окно его хотели команды РПЛ, но предполагаю, что «Зенит» категорически не хотел его отдавать куда‑либо внутри лиги.

    Был конкретный интерес «Локомотива», клуб делал запрос. Приглядывался «Краснодар», но «Зенит» дал понять, что ему неинтересно усиливать конкурентов», – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3195

      фанат джигурды 33 минуты назад

      Наши трансферы всё интереснее и интереснее. Хорошо, что хоть тут не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3124

      Болотоход 55 минут назад

      Не отмыть от газа)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6181

      Питерский князь 56 минут назад

      Мне кажется Генич бредит.
      Землихан не тот игрок, который усилит, какой-нибудь клуб так, чтобы создать проблем Зениту!

      3
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      Рейтинг: +1816

      balam > Питерский князь 36 минут назад

      он в запое,ему грамоту не дали

      0
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