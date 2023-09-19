Мостовой отреагировал на переход Бакаева в арабский клуб

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Зелимхана Бакаева из «Зенита».

Российский полузащитник перейдет на правах аренды в арабскую «Аль-Вахду».

«Не важно, перспективный чемпионат или нет, люди стали выбирать деньги и правильно делают. В «Зените» он не играет, уходить в какую‑то команду, где будет играть, но зарабатывать в пять раз меньше… Правильно делает – уехал, заработает и будет нормально жить.

Сейчас уже никакой разницы нет, входит ли чемпионат в топ‑5 или нет, все уезжают. Неймар, Бензема уехали и правильно делают, через несколько лет после завершения карьеры все забудут тебя в любом случае», – сказал Мостовой.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.

В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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