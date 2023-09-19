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    Мостовой отреагировал на переход Бакаева в арабский клуб

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Зелимхана Бакаева из «Зенита».

    Российский полузащитник перейдет на правах аренды в арабскую «Аль-Вахду».

    «Не важно, перспективный чемпионат или нет, люди стали выбирать деньги и правильно делают. В «Зените» он не играет, уходить в какую‑то команду, где будет играть, но зарабатывать в пять раз меньше… Правильно делает – уехал, заработает и будет нормально жить.

    Сейчас уже никакой разницы нет, входит ли чемпионат в топ‑5 или нет, все уезжают. Неймар, Бензема уехали и правильно делают, через несколько лет после завершения карьеры все забудут тебя в любом случае», – сказал Мостовой.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
    • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1586

      rac531 22 минуты назад

      РАДИМОВ
      «Что касается Бакаева, он парень умный, играл в сборной, все у него впереди, все у него получится.
      С более сильными исполнителями он расцветёт в «Зените».

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1586

      rac531 23 минуты назад

      МОСТОВОЙ
      «Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»
      Поздравляю «Зенит» — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста»

      1
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      Рейтинг: +6170

      Питерский князь 33 минуты назад

      Надо сосдать треш и запустить передачу "Три мушкитера": Дзюба, Заремба, Мостовой.
      Три мясных инвалида.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2067

      Suvorov71 > Питерский князь 6 минут назад

      порой ты бываешь прав помойный кот

      0
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      Рейтинг: +19349

      paracetamol 55 минут назад

      В Зените никто не пожалел этого потребителя зарплаты.

      1
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