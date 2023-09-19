Мостовой отреагировал на переход Бакаева в арабский клуб

РАДИМОВ
«Что касается Бакаева, он парень умный, играл в сборной, все у него впереди, все у него получится.
С более сильными исполнителями он расцветёт в «Зените».
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Зелимхана Бакаева из «Зенита».
Российский полузащитник перейдет на правах аренды в арабскую «Аль-Вахду».
«Не важно, перспективный чемпионат или нет, люди стали выбирать деньги и правильно делают. В «Зените» он не играет, уходить в какую‑то команду, где будет играть, но зарабатывать в пять раз меньше… Правильно делает – уехал, заработает и будет нормально жить.
Сейчас уже никакой разницы нет, входит ли чемпионат в топ‑5 или нет, все уезжают. Неймар, Бензема уехали и правильно делают, через несколько лет после завершения карьеры все забудут тебя в любом случае», – сказал Мостовой.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
- В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.