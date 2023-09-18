Хави назвал цель «Барселоны» в Лиге чемпионов

Цель, не обосраться по полной.
А вообще, группа слабая досталась Барсе.
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал выход в 1/8 финала целью «Барселоны» в Лиге чемпионов.
«Этот состав способен конкурировать в Европе, но мы должны это доказать. Цель – выйти из группы и сыграть в 1/8 финала.
Мы должны становиться лучше и бороться, необходимо выйти в 1/8 финала. И при этом мы должны хорошо играть. Оказавшись в 1/8 финала, посмотрим. Но сначала туда надо выйти.
Цель – бороться и показать свое лицо, играть в хороший футбол. После этого уже будем ставить дальнейшие цели», – сказал Хави.
- «Барса» сыграет в одной группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».
- «Антверпен» – первый соперник (19 сентября).