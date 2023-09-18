Хави назвал цель «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал выход в 1/8 финала целью «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Этот состав способен конкурировать в Европе, но мы должны это доказать. Цель – выйти из группы и сыграть в 1/8 финала.

Мы должны становиться лучше и бороться, необходимо выйти в 1/8 финала. И при этом мы должны хорошо играть. Оказавшись в 1/8 финала, посмотрим. Но сначала туда надо выйти.

Цель – бороться и показать свое лицо, играть в хороший футбол. После этого уже будем ставить дальнейшие цели», – сказал Хави.

«Барса» сыграет в одной группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

«Антверпен» – первый соперник (19 сентября).

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