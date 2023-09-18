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    Хави назвал цель «Барселоны» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Хави назвал выход в 1/8 финала целью «Барселоны» в Лиге чемпионов.

    «Этот состав способен конкурировать в Европе, но мы должны это доказать. Цель – выйти из группы и сыграть в 1/8 финала.

    Мы должны становиться лучше и бороться, необходимо выйти в 1/8 финала. И при этом мы должны хорошо играть. Оказавшись в 1/8 финала, посмотрим. Но сначала туда надо выйти.

    Цель – бороться и показать свое лицо, играть в хороший футбол. После этого уже будем ставить дальнейшие цели», – сказал Хави.

    • «Барса» сыграет в одной группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».
    • «Антверпен» – первый соперник (19 сентября).

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6163

      Питерский князь 1 час назад

      Цель, не обосраться по полной.
      А вообще, группа слабая досталась Барсе.

      0
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      Рейтинг: +5036

      Ziklop 1 час назад

      не выйти из группы!
      вот будет позор, если такое случится!

      0
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      Рейтинг: +45

      Al Dagistani 2 часа назад

      Честно хави ты не тренер) у тебя хорошая молодеж) но ты не можешь сделать игру)рафинья пахарь сидит не скамейке

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