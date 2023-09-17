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    • Рианчо: «Не могу сказать, что Глушаков – прекрасный человек»

    Рианчо: «Не могу сказать, что Глушаков – прекрасный человек»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о конфликте экс-тренера команды Массимо Карреры с Денисом Глушаковым.

    «Массимо Каррера – футбольный профессионал и его решения – правильные. В футболе все имеет значение. После тренировок и игр нужно оставаться человеком.

    Массимо – большой профессионал и прекрасный человек. Про Глушакова я не могу такого сказать», – таково мнение Рианчо.

    • Каррера и Глушаков поссорились в 2017 году.
    • Ранее сообщалось, что итальянец отказывался принимать участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, если бы в игре участвовал Глушаков.
    • Денис уже 3 месяца ищет новый клуб после ухода из «Пари НН».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24366

      Persona_non_Grata 1 час назад

      «Не могу сказать, что Глушаков – прекрасный человек» - ОЧЕНЬ сдержанно сказано !!!

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