Рианчо: «Не могу сказать, что Глушаков – прекрасный человек»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о конфликте экс-тренера команды Массимо Карреры с Денисом Глушаковым.
«Массимо Каррера – футбольный профессионал и его решения – правильные. В футболе все имеет значение. После тренировок и игр нужно оставаться человеком.
Массимо – большой профессионал и прекрасный человек. Про Глушакова я не могу такого сказать», – таково мнение Рианчо.
- Каррера и Глушаков поссорились в 2017 году.
- Ранее сообщалось, что итальянец отказывался принимать участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, если бы в игре участвовал Глушаков.
- Денис уже 3 месяца ищет новый клуб после ухода из «Пари НН».
Источник: Sport24