Рианчо: «Не могу сказать, что Глушаков – прекрасный человек»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о конфликте экс-тренера команды Массимо Карреры с Денисом Глушаковым.

«Массимо Каррера – футбольный профессионал и его решения – правильные. В футболе все имеет значение. После тренировок и игр нужно оставаться человеком.

Массимо – большой профессионал и прекрасный человек. Про Глушакова я не могу такого сказать», – таково мнение Рианчо.