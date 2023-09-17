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«Сочи» уволил Хохлова – известен сменщик

17 сентября 2023, 13:00
17

«Сочи» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Под его руководством «Сочи» провел 19 официальных матчей.

Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути.

Новым главным тренером «Сочи» назначен Aлександр Точилин», – написал клуб.

  • «Сочи» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.
  • Впереди у команды кубковый матч с ЦСКА.
  • Точилин уже тренировал «Сочи».

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Источник: телеграм-канал «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Хохлов Дмитрий
Комментарии (17)
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ScarlettOgusania
1694944882
круговорот говна в РПЛ со сменой одного "голубого" клуба на другой) скоро в ФНЛ бултыхаться будет этот фарм! кто-то быстро потёр пост про увольнение Хохлова)))
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odessakmv
1694945370
следующий Талалаев, в очереди Григорян, Евсеев и пока еще работающие Юран, Рахимов, Ташуев.
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ilichkadr
1694946261
Один московский динамовец не потянул, другой московский потянет?
Ответить
ZAITZEFF2011
1694946322
Чем Точилин лучше Хохлова?
Ответить
CSKA57
1694946407
Место для Федотова освободили? Эх, ЦСКА не повезло!
Ответить
Эном айс
1694947861
Точило мужик хороший. Ну , и это всё о нём.(
Ответить
BarStep
1694949638
Круговорот воды в природе :) Ну и нах 3-й заход Точилина в один и тот же клуб?! Дважды в одну реку не входят... Только дурак дважды наступает на одни и те же грабли.. Не, - это не для Точилина?!? ))
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Опорник1984
1694951635
Ходят мужики из клуба в клуб.Толи футбольная мафия работать не дает. толи реально бездари.
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sochi-2013
1694953174
Издеваются на клубом. Вернее над болельщиками. Игрокам по, они деньги получают с любым "тренером".
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Александр.Т.
1694953516
Сейчас на верное Саша Мостовой плачет, ведь по его словам только футболист может быть отличным тренером))
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