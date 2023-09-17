«Сочи» уволил Хохлова – известен сменщик

«Сочи» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Под его руководством «Сочи» провел 19 официальных матчей.

Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути.

Новым главным тренером «Сочи» назначен Aлександр Точилин», – написал клуб.

«Сочи» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.

Впереди у команды кубковый матч с ЦСКА.

Точилин уже тренировал «Сочи».

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