«Сочи» уволил Хохлова – известен сменщик

Сейчас на верное Саша Мостовой плачет, ведь по его словам только футболист может быть отличным тренером))
«Сочи» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.
«Мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.
Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Под его руководством «Сочи» провел 19 официальных матчей.
Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути.
Новым главным тренером «Сочи» назначен Aлександр Точилин», – написал клуб.
- «Сочи» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.
- Впереди у команды кубковый матч с ЦСКА.
- Точилин уже тренировал «Сочи».