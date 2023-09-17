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    «Сочи» уволил Хохлова – известен сменщик

    «Сочи» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

    «Мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

    Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Под его руководством «Сочи» провел 19 официальных матчей.

    Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути.

    Новым главным тренером «Сочи» назначен Aлександр Точилин», – написал клуб.

    • «Сочи» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.
    • Впереди у команды кубковый матч с ЦСКА.
    • Точилин уже тренировал «Сочи».

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    Источник: телеграм-канал «Сочи»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +355

      Александр.Т. 6 минут назад

      Сейчас на верное Саша Мостовой плачет, ведь по его словам только футболист может быть отличным тренером))

      1
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      Рейтинг: +7297

      sochi-2013 11 минут назад

      Издеваются на клубом. Вернее над болельщиками. Игрокам по, они деньги получают с любым "тренером".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Опорник1984 37 минут назад

      Ходят мужики из клуба в клуб.Толи футбольная мафия работать не дает. толи реально бездари.

      3
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      Рейтинг: +2704

      ScarlettOgusania > Опорник1984 9 минут назад

      хорошая реклама тренерам, выпускникам ВШТ Лексакова, ходят бездари по кругу из клуба в клуб, с нулевым результатом, а критиковать будут иностранцев, потому что их рабочее место занимают (из зависти, как Мостовой)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8269

      BarStep 1 час назад

      Круговорот воды в природе :)
      Ну и нах 3-й заход Точилина в один и тот же клуб?!

      Дважды в одну реку не входят...
      Только дурак дважды наступает на одни и те же грабли..
      Не, - это не для Точилина?!? ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      Amorphis 1 час назад

      Такое ощущение, что они тренеров из запоя назначают в питерские фармы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5396

      Эном айс 1 час назад

      Точило мужик хороший.
      Ну , и это всё о нём.(

      1
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      Рейтинг: +3735

      CSKA57 2 часа назад

      Место для Федотова освободили? Эх, ЦСКА не повезло!

      1
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      Рейтинг: +2034

      Suvorov71 > CSKA57 59 минут назад

      Согласен, тренеришка так себе, но понтов как у Сегожи питерского

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1173

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Чем Точилин лучше Хохлова?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr 2 часа назад

      Один московский динамовец не потянул, другой московский потянет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7612

      Semenycch 2 часа назад

      Пословица о посещении дважды одной и той же реки хозяину Сочи не известна?

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