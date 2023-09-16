«Интер» в четвертом туре Серии А победил в домашнем дерби «Милан». Генрих Мхитарян оформил дубль.
Единственный мяч «Милана» забил Рафаэль Леау с передачи Оливье Жиру.
«Интер» вышел на первое место, «Милан» остался третьим.
У «Интера» девять матчей подряд без поражений (одна ничья). «Милан» прервал пятиматчевую победную серию.
Пятое дерби подряд осталось за «Интером».
Италия. Серия А. 4-й тур
Голы: 1:0 – Мхитарян, 5; 2:0 – Тюрам, 38; 2:1 – Леау, 57; 3:1 – Мхитарян, 69; 4:1 – Чалханоглу, 79 (с пенальти); 5:1 – Фраттези, 90+3.
Источник: «Бомбардир»