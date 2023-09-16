«Интер» в четвертом туре Серии А победил в домашнем дерби «Милан». Генрих Мхитарян оформил дубль.

Единственный мяч «Милана» забил Рафаэль Леау с передачи Оливье Жиру.

«Интер» вышел на первое место, «Милан» остался третьим.

У «Интера» девять матчей подряд без поражений (одна ничья). «Милан» прервал пятиматчевую победную серию.

Пятое дерби подряд осталось за «Интером».

Италия. Серия А. 4-й тур

Интер – Милан – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мхитарян, 5; 2:0 – Тюрам, 38; 2:1 – Леау, 57; 3:1 – Мхитарян, 69; 4:1 – Чалханоглу, 79 (с пенальти); 5:1 – Фраттези, 90+3.

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