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    • Серия А. «Интер» разгромил в дерби «Милан» (5:1) и идет без потерь, у Мхитаряна дубль

    Серия А. «Интер» разгромил в дерби «Милан» (5:1) и идет без потерь, у Мхитаряна дубль

    «Интер» в четвертом туре Серии А победил в домашнем дерби «Милан». Генрих Мхитарян оформил дубль.

    Единственный мяч «Милана» забил Рафаэль Леау с передачи Оливье Жиру.

    «Интер» вышел на первое место, «Милан» остался третьим.

    У «Интера» девять матчей подряд без поражений (одна ничья). «Милан» прервал пятиматчевую победную серию.

    Пятое дерби подряд осталось за «Интером».

    Италия. Серия А. 4-й тур

    Интер – Милан – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мхитарян, 5; 2:0 – Тюрам, 38; 2:1 – Леау, 57; 3:1 – Мхитарян, 69; 4:1 – Чалханоглу, 79 (с пенальти); 5:1 – Фраттези, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14941

      Skull_Boy 10 минут назад

      Очередной раз обосрался Милан со своими чернышами в составе

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