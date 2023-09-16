Приводим стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 8-го тура РПЛ. Игра начнется в 16:30 по мск.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Светослав Ковачев, Камило, Владимир Ильин

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Витор Тормена, Александр Черников, Никита Кривцов, Батчи, Кади, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун.

Главный тренер: Владимир Ивич