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    • Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Краснодар»: 8 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Краснодар»: 8 тур РПЛ

    Приводим стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 8-го тура РПЛ. Игра начнется в 16:30 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Ахмат»: Гиорги Шелия, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Светослав Ковачев, Камило, Владимир Ильин

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    «Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Витор Тормена, Александр Черников, Никита Кривцов, Батчи, Кади, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Источник: Бомбардир

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