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    Топ-10 центральных защитников мира по версии FourFourTwo

    Авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших центральных защитников мира. Топ-10 выглядит так.

    1. Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

    2. Рубен Диаш, («Манчестер Сити»).

    3. Давид Алаба («Реал»).

    4. Вильям Салиба («Арсенал»).

    5. Антонио Рюдигер («Реал»).

    6. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»).

    7. Ким Мин Чжэ («Бавария»).

    8. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»).

    9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    10. Рональд Араухо («Барселона»).

    Фото: AFLO, www.imago-images.de, firo Sportphoto, Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Источник: FourFourTwo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101530

      sv1969 3 секунды назад

      Хммм! Стоунс и в топ 10 смешно как то! А тут....

      0
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      Рейтинг: +12649

      DeStar 1 час назад

      хм.
      1. Стоунс топ 1?) смешно
      2. Диаш норм
      3. Алаба - под сомнением
      4. Салиба вырос хорошо
      5. рюдигер?) мне он нравится, и может даже будучи в челси он мог бы быть в топе, но не сидят НА БАНКЕ в реале ему быть топом мира к сожалению
      6. Гвардиол смехота несусветная, то что его купил Сити пока вообще ничего не значит ,или если сити купит морату то он сразу по дефолту станет топ 1 мира? Йошка, тот из под которого холанд сделал пента трик в лч?
      7. Ким чин - смотрел я вчера матч бавария байер - ким чин отвратителен, умудрился на своей половины поля за 5 секунд 2 раза отдать кривой пас на соперника
      8. Ромеро не буду оценивать, хз
      9. Ван дейк все еще хорош
      10. Араухо да, ему тут место

      странно что я тут не вижу ДНО лигта, был уверен что его здесь

      1
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      Рейтинг: +927

      talgatnurzhanov2006 > DeStar 12 минут назад

      Всё по делу написал. Тоже удивился Рюдегиру, Алабе и корейцу.

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