Топ-10 центральных защитников мира по версии FourFourTwo

Авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших центральных защитников мира. Топ-10 выглядит так.
1. Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
2. Рубен Диаш, («Манчестер Сити»).
3. Давид Алаба («Реал»).
4. Вильям Салиба («Арсенал»).
5. Антонио Рюдигер («Реал»).
6. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»).
7. Ким Мин Чжэ («Бавария»).
8. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»).
9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
10. Рональд Араухо («Барселона»).
Фото: AFLO, www.imago-images.de, firo Sportphoto, Keystone Press Agency/Global Look Press
Источник: FourFourTwo