Зобнин ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

В августе «РБ Спорт» писал, что Зобнин входит в число футболистов, с которыми московский клуб готов расстаться.

– В августе мы играли с «Зенитом», перед матчами с которым в прессе часто появляются странные новости. На этот раз слухи касались твоего возможного ухода якобы по инициативе клуба. Как ты об этом узнал?

– Читал книгу перед сном, когда позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом зашел в мессенджеры: там, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в «Зенит» собрался?» Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной, и таких разговоров со мной никто не вел. Знаю, что меня публично защитил генеральный директор. К тому же я сам обратился к Реброву, который сразу подтвердил, что это вбросы и обращать на них внимания не стоит.