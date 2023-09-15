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    Зобнин ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

    В августе «РБ Спорт» писал, что Зобнин входит в число футболистов, с которыми московский клуб готов расстаться.

    – В августе мы играли с «Зенитом», перед матчами с которым в прессе часто появляются странные новости. На этот раз слухи касались твоего возможного ухода якобы по инициативе клуба. Как ты об этом узнал?

    – Читал книгу перед сном, когда позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом зашел в мессенджеры: там, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в «Зенит» собрался?» Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной, и таких разговоров со мной никто не вел. Знаю, что меня публично защитил генеральный директор. К тому же я сам обратился к Реброву, который сразу подтвердил, что это вбросы и обращать на них внимания не стоит.

    • Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • Рыночная цена футболиста – 6 млн евро.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1563

      rac531 27 минут назад

      Мой совет ВСЕМ спартаковцам:
      НЕ ЧИТАЙТЕ РАССЕЙСКИЕ СМИ)
      Все они лживы, а шелкоперчики и давно куплены с потрохами Газпромом)

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