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    Зобнин ответил, как относится к критике Орлова

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как воспринимает критику комментатора Геннадия Орлова.

    – Видел свежее высказывание Геннадия Орлова: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»?

    – Нет, но это и не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»… Он живет в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде.

    Но про наш клуб все любят поговорить, это уже не удивляет. К таким историям отношусь эмоционально отстраненно: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов. Когда нас перестанут публично упоминать, тогда, может, и стоит заканчивать футбольную карьеру.

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    Источник: сайт «Спартака»

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