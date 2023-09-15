Зобнин ответил, как относится к критике Орлова

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как воспринимает критику комментатора Геннадия Орлова.

– Видел свежее высказывание Геннадия Орлова: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»?

– Нет, но это и не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»… Он живет в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде.

Но про наш клуб все любят поговорить, это уже не удивляет. К таким историям отношусь эмоционально отстраненно: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов. Когда нас перестанут публично упоминать, тогда, может, и стоит заканчивать футбольную карьеру.