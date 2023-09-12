Новичок «Пари НН» рассказал встречах с Неймаром и Мбаппе в «ПСЖ»

Форвард «Пари НН» Николоз Кутателадзе рассказал о пересечениях со звездами футбола – Килианом Мбаппе и Неймаром.

Кутателадзе – воспитанник парижан. Он находился в академии парижского клуба с 2017 по 2018 год.

– Насколько часто с Мбаппе пересекался, французы из главной команды вроде бы к вам ближе были?

– Да, Мбаппе, Кимпембе, другие воспитанники, заигравшие за главную команду. Мбаппе же тогда еще маленький был – 17 лет ему всего было или около того. Пересекались регулярно. Обычный парень: подходил к столу на обеде, бросал шутку там специфическую, все наши пацаны ржали. И как вот понять, что он 180 миллионов стоит? Стоит, разговаривает как все, а на самом деле – звезда мирового футбола.

– Расскажи про фото с Неймаром. Он сам предложил сфоткаться?

– Там как получилось… Он проходил мимо, а я был в таком шоке, что не мог даже слово сказать. А телефон у меня в этот момент был в руке. Неймар, когда подходил, увидел мой взгляд, там было и без слов понятно, что я хочу сфотографироваться. Поэтому он знак сделал, я подошел, сделали фото.

– Один раз с ним пересекся?

– Пересекались с ним на тренировке, но он быстро уходил. Виделись, но не так часто, как с Мбаппе или другими французами.

– На тренировке получилось с ним поиграть, или они отдельно были и их к вам не спускали?

– Кого‑то иногда пускали, когда у них игровой практики не было или после травм надо было восстановиться. Например, Бен Арфа был, когда Эмери тренировал «ПСЖ», еще Диаби был, который и сейчас с травмой.