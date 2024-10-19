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    • В «Пари НН» рассказали о будущем футболистов, переведенных в дубль

    В «Пари НН» рассказали о будущем футболистов, переведенных в дубль

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал ситуацию с некоторыми футболистами клуба, которые не тренируются с основной командой.

    – Что с Тихим, Глущенковым и Кутателадзе? Можем ждать их в основной команде?

    – Все зависит от тренерского штаба. Посмотрим на них, выслушаем мнение тренерского штаба, после чего сможем дать какие‑то прогнозы. У каждого есть возможность проявить себя.

    – Есть ли какой‑то дедлайн, когда тренерский штаб должен озвучить решение?

    – Такого дедлайна нет, это живой процесс. Если Виктор Михайлович решит кого‑то вернуть или отправить во вторую команду, то это будет его управленческое и тренерское решение.

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    Источник: «Матч ТВ»

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