В «Пари НН» рассказали о будущем футболистов, переведенных в дубль

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал ситуацию с некоторыми футболистами клуба, которые не тренируются с основной командой.
– Что с Тихим, Глущенковым и Кутателадзе? Можем ждать их в основной команде?
– Все зависит от тренерского штаба. Посмотрим на них, выслушаем мнение тренерского штаба, после чего сможем дать какие‑то прогнозы. У каждого есть возможность проявить себя.
– Есть ли какой‑то дедлайн, когда тренерский штаб должен озвучить решение?
– Такого дедлайна нет, это живой процесс. Если Виктор Михайлович решит кого‑то вернуть или отправить во вторую команду, то это будет его управленческое и тренерское решение.
- Ранее стало известно, что футболисты Илья Жигулев, Николоз Кутателадзе и Кирилл Глущенков переведены в дубль, Дмитрий Тихий не тренируется в общей группе команды.
- Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» с 9 октября.