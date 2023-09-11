Сборная России анонсировала матч с Египтом постером в стиле Астерикса и Обеликса

Пресс-служба сборной России опубликовала анонс товарищеского матча с олимпийской сборной Египта.
Постер сделан в стиле Астерикса и Обеликса. На нем изображены Виктор Онопко и Сергей Пиняев.
«Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пиняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов.
Какой эффект это даст? Узнаем сегодня – в 19:00», – говорится в анонсе.
- Виктор Онопко будет руководить сборной вместо Валерия Карпина.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча в Суэце.
- В четверг команды сыграли вничью 1:1.
Источник: телеграм-канал сборной России