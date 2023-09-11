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    • Сборная России анонсировала матч с Египтом постером в стиле Астерикса и Обеликса

    Сборная России анонсировала матч с Египтом постером в стиле Астерикса и Обеликса

    Пресс-служба сборной России опубликовала анонс товарищеского матча с олимпийской сборной Египта.

    Постер сделан в стиле Астерикса и Обеликса. На нем изображены Виктор Онопко и Сергей Пиняев.

    «Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пиняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов.

    Какой эффект это даст? Узнаем сегодня – в 19:00», – говорится в анонсе.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 13:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12357

      ВетеR 43 минуты назад

      эффект один
      а вы друзья как не садитесь ,вы в музыканты (футболисты) не годитесь

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