Сборная России анонсировала матч с Египтом постером в стиле Астерикса и Обеликса

Пресс-служба сборной России опубликовала анонс товарищеского матча с олимпийской сборной Египта.

Постер сделан в стиле Астерикса и Обеликса. На нем изображены Виктор Онопко и Сергей Пиняев.

«Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пиняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов.

Какой эффект это даст? Узнаем сегодня – в 19:00», – говорится в анонсе.