Семак ушел от ответа на вопрос про аренду Изидора

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

Ожидается, что петербуржцы арендуют игрока до конца сезона за 1,35 миллиона евро.

В сделке будет необязательная опция выкупа.

«Любая информация о трансферах будет исходить от руководства клуба или из официальных каналов», – сказал Семак.