Семак ушел от ответа на вопрос про аренду Изидора

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.
- Ожидается, что петербуржцы арендуют игрока до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
- В сделке будет необязательная опция выкупа.
«Любая информация о трансферах будет исходить от руководства клуба или из официальных каналов», – сказал Семак.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: телеграм-канал «Зенита»