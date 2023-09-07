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    Семак ушел от ответа на вопрос про аренду Изидора

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

    • Ожидается, что петербуржцы арендуют игрока до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
    • В сделке будет необязательная опция выкупа.

    «Любая информация о трансферах будет исходить от руководства клуба или из официальных каналов», – сказал Семак.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    07.09.2023 23:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17940

      Garrincha58 6 часов назад

      а ему пофиг он ждал какого нибудь крутого за лямов так 40, а тут безбилетный пассажир Сапсана едет Москва-Петербург оно ему надо тут незнаешь что делать с Бакаевым или Суторминым, а ему ещё одного сидельца скамейки.... ужас кошмар

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